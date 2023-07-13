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苗栗自小客酒駕逆衝山壁...再撞大貨車　「烏龜翻躺路中」2人受傷

▲▼苗栗自小客車行經下坡彎道先衝入山溝再撞上對向大貨車，車上2人受傷送醫，自小客駕駛酒測值1.09。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗自小客車行經下坡彎道先衝入山溝再撞上對向大貨車，車上2人受傷送醫，自小客駕駛酒測值1.09。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市昨(12日)發生酒駕車禍意外，下午3點左右，1部自小客行經台6線聯大舊校區附近彎道，突然衝入對向車道，猛撞山壁後又撞上大貨車，造成自小客駕駛及乘客2人擦、挫傷，所幸沒有生命危險。警方調查發現，自小客車駕駛酒測值達1.09，又是酒駕肇禍。

苗栗警分局表示，由30歲邱男所駕駛之自小客車由台6線西往東行駛，行經苗栗市恭敬路口下坡彎道時失控衝入對向山溝，再撞上由71歲廖男所駕駛之大貨車，撞擊後自小客車4輪朝天翻在車道上，自小客車邱姓駕駛及26歲陳姓女乘客身體多處擦、挫傷，所幸經救護車送醫後均無大礙，大貨車駕駛經酒精檢測排除酒駕，自小客車駕駛酒測值達1.09，詳細事故原因警方還需調查釐清。

苗栗警察分局表示，自小客車駕駛酒精檢測超過標準值，將依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦，乘客則需負連帶責任依道路交通管理處罰條例第35條第8項裁罰新臺幣6000-15000元罰鍰。警方呼籲民眾酒後駕車嚴重影響行車安全，飲酒後勿心存僥倖貪圖一時方便而酒駕上路，以免害己害人。

▲▼酒駕撞山壁再撞大貨車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗自小客車行經下坡彎道先衝入山溝再撞上對向大貨車，車上2人受傷送醫，自小客駕駛酒測值1.09。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗自小客車行經下坡彎道先衝入山溝再撞上對向大貨車，車上2人受傷送醫，自小客駕駛酒測值1.09。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗自小客車行經下坡彎道先衝入山溝再撞上對向大貨車，車上2人受傷送醫，自小客駕駛酒測值1.09。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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