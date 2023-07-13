內政部全國資深績優村里長表揚　南投縣5村里長獲殊榮

▲內政部辦理全國資深績優村里長表揚，南投縣共5人獲獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部辦理112年全國資深績優村里長、民意代表及民政人員表揚活動，南投縣共有5位村里長獲獎：名間鄉新厝村長陳勇祥榮獲內政專業獎章，而南投市三興里賴元周、埔里鎮蜈蚣里黃美玉、名間鄉新街村謝明潭及國姓鄉南港村洪永鎮等村里長，則榮獲特優村里長肯定。

表揚大會於7月5日登場，南投縣民政處長林琦瑜表示，近期也將代表縣長許淑華分赴5位獲獎的村里長住處，致贈賀匾獎勵。

▲▼國姓鄉南港村長洪永鎮、南投市三興里賴元周里長。（圖／南投縣政府提供）

民政處指出，陳勇祥自83年就開始擔任新厝村長，近30年來熱心公益，關懷弱勢，最為人津津樂道的是辦理村內流浪老者、獨居老人共餐，在有限的經費下，尋找適當的用餐地點、募集人力進行食物採買烹煮及善後、向公私部門募款籌措經費等，將長者共餐事業以「職人精神」去經營。

賴元周則重視三興大排及農場坑大排河川疏濬問題，每年初必報請整治，避免因雜草、樹枝、淤泥沖至下游，造成河道兩側居民生命與財產的損失，並協助政府機關辦理宣導及治安講習，並邀衛生單位定期於里內施打流感疫苗，守護里民健康。

埔里鎮蜈蚣里為國道六號終點，地處偏遠且有平埔族部落，里長黃美玉除擔任噶哈巫文教協會理事長、結合平埔四庄語言復振，透過訪談找回耆老記憶，歌謠舞曲重新編排，並推動噶哈巫精采歷史文化導入觀光旅遊，讓遊客認識原民歷史沿革；她也成功建置先民遷徙故事牆、楓香公園老樹生態、復育蝴蝶棲地及設置介紹牆（調查記錄顯示埔里有223蝶種，蜈蚣崙山和社區周邊就有219種的蝶種），重振埔里「蝴蝶王國」的美名。

謝明潭為了新街村的榮譽，帶領村民參加鄉運活動表演及比賽，成績卓越；在村內常會遇到單親或較貧困的個案，謝明潭除協助轉介其他民間單位申請補助，更結合村內社區的資源提供精神支持，帶給案主更多溫暖和祝福。

洪永鎮對於南港村內的防災業務相當重視，平日就親身擔任村防災專員，並認真配合水土保持局辦理之各項防災兵推及實地演練，於108年獲得優質防災社區銅質獎，於111年榮獲銀質獎，更於112年2月初接待美國地質所專家參訪交流。