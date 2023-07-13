　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

內政部全國資深績優村里長表揚　南投縣5村里長獲殊榮

▲內政部辦理全國資深績優村里長表揚，南投縣共5人獲獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲內政部辦理全國資深績優村里長表揚，南投縣共5人獲獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部辦理112年全國資深績優村里長、民意代表及民政人員表揚活動，南投縣共有5位村里長獲獎：名間鄉新厝村長陳勇祥榮獲內政專業獎章，而南投市三興里賴元周、埔里鎮蜈蚣里黃美玉、名間鄉新街村謝明潭及國姓鄉南港村洪永鎮等村里長，則榮獲特優村里長肯定。

表揚大會於7月5日登場，南投縣民政處長林琦瑜表示，近期也將代表縣長許淑華分赴5位獲獎的村里長住處，致贈賀匾獎勵。

▲▼國姓鄉南港村長洪永鎮、南投市三興里賴元周里長。（圖／南投縣政府提供）

▲▼國姓鄉南港村長洪永鎮、南投市三興里賴元周里長。（圖／南投縣政府提供）

民政處指出，陳勇祥自83年就開始擔任新厝村長，近30年來熱心公益，關懷弱勢，最為人津津樂道的是辦理村內流浪老者、獨居老人共餐，在有限的經費下，尋找適當的用餐地點、募集人力進行食物採買烹煮及善後、向公私部門募款籌措經費等，將長者共餐事業以「職人精神」去經營。

賴元周則重視三興大排及農場坑大排河川疏濬問題，每年初必報請整治，避免因雜草、樹枝、淤泥沖至下游，造成河道兩側居民生命與財產的損失，並協助政府機關辦理宣導及治安講習，並邀衛生單位定期於里內施打流感疫苗，守護里民健康。

▲內政部辦理全國資深績優村里長表揚，南投縣共5人獲獎。（圖／南投縣政府提供）

埔里鎮蜈蚣里為國道六號終點，地處偏遠且有平埔族部落，里長黃美玉除擔任噶哈巫文教協會理事長、結合平埔四庄語言復振，透過訪談找回耆老記憶，歌謠舞曲重新編排，並推動噶哈巫精采歷史文化導入觀光旅遊，讓遊客認識原民歷史沿革；她也成功建置先民遷徙故事牆、楓香公園老樹生態、復育蝴蝶棲地及設置介紹牆（調查記錄顯示埔里有223蝶種，蜈蚣崙山和社區周邊就有219種的蝶種），重振埔里「蝴蝶王國」的美名。

謝明潭為了新街村的榮譽，帶領村民參加鄉運活動表演及比賽，成績卓越；在村內常會遇到單親或較貧困的個案，謝明潭除協助轉介其他民間單位申請補助，更結合村內社區的資源提供精神支持，帶給案主更多溫暖和祝福。

洪永鎮對於南港村內的防災業務相當重視，平日就親身擔任村防災專員，並認真配合水土保持局辦理之各項防災兵推及實地演練，於108年獲得優質防災社區銅質獎，於111年榮獲銀質獎，更於112年2月初接待美國地質所專家參訪交流。

ET快訊
40年「百岳內湖店」今突終止營運！官網、FB全關閉
快訊／塞爆了！　國道1號「2車相撞翻覆」
性平法修正案通過　明文禁止「師生戀」
女病患醒來驚見側乳有「4塊貼布」！　看完紙條秒報警
獨／才開幕1年！　智能便當店老闆留字條人間蒸發
快訊／氧氣瓶氣爆！　消防隊員送醫
6歲女童想把拔偷溜　工人爸「全身工作證明」衝派出所抱她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹棒球場重生現曙光　高虹安偕大聯盟場務專家檢視

青春不老舞出自信　竹市爺奶「不老派對飆舞活力show」

內政部全國資深績優村里長表揚　南投縣5村里長獲殊榮

高雄警辦小小Police體驗營　透過遊戲關卡成為交通安全小尖兵

雲林新增1例本土登革熱　感染源同荷苞村案例

存活率不到2%！婦突心跳停止　消防隊+埔榮聯手救回...平安出院

卑南鄉富源村及溫泉村農路改善工程　10／18完工通車

終結亂象！花蓮沙灘地禁止沙灘車活動　違者祭重罰

希望政黨輪替台灣更好　姚正玉：拒投賴清德選票投在野黨參選人

交通新制上路　可上監理服務網申辦「違規轉歸責」避免受罰

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

新竹棒球場重生現曙光　高虹安偕大聯盟場務專家檢視

青春不老舞出自信　竹市爺奶「不老派對飆舞活力show」

內政部全國資深績優村里長表揚　南投縣5村里長獲殊榮

高雄警辦小小Police體驗營　透過遊戲關卡成為交通安全小尖兵

雲林新增1例本土登革熱　感染源同荷苞村案例

存活率不到2%！婦突心跳停止　消防隊+埔榮聯手救回...平安出院

卑南鄉富源村及溫泉村農路改善工程　10／18完工通車

終結亂象！花蓮沙灘地禁止沙灘車活動　違者祭重罰

希望政黨輪替台灣更好　姚正玉：拒投賴清德選票投在野黨參選人

交通新制上路　可上監理服務網申辦「違規轉歸責」避免受罰

月租5千元！房客退租「把屋子變小強窩」　他傻眼：別以為房東好當

新竹棒球場重生現曙光　高虹安偕大聯盟場務專家檢視

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

不敢相信！《鬼家人》8月Netflix全球上線　許光漢、林柏宏陪你過鬼月

嘉義縣道166線瑞里段「3大巨石」掉落　清除碎石中...單線通車

長榮航再獲肯定　奪全球最佳國際線航空公司第10名

瓦格納「繳械」歸還軍備！俄國防部曬影片　接收坦克、2750噸彈藥

2023小琉球「絕美沙灘酒吧」重磅登場！一起感受偽出國Chill Vibe

北約峰會公報譴責中國野心　民進黨：堅持維護和平與民主

聯結車酒駕撞自小客「當場拔牌拖走」　新制上路...找人代駕也不行

正妹近距離撫摸老虎背部　被吼叫聲嚇到顫抖尖叫XD

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

重罰終結亂象　花蓮沙灘地禁沙灘車活動

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜

交通違規記點新制施行

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

更多熱門

關鍵字：

全國資深績優村里長表揚

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面