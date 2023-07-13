新冠死亡重症率「仍高於流感」　李秉穎：感冒化還要一段時間

▲李秉穎接受周玉蔻專訪談新冠疫情走向。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

新冠疫情近期有感染人數增加趨勢，但以流行曲線來看呈現下降狀態，台大醫院小兒科醫師李秉穎今（13）早也提到，最安全的情況還是死亡及重症率低於流感，但目前尚未降至這個水準，距離新冠感冒化恐怕還要好一段時間。醫師表示，每個人一生可能都會被新冠感染好幾次，因為突變是不會停止的，只是疫苗施打目前還未有下一步決定，仍須觀察國外接種和疫苗研發情況。

李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到新冠疫情在台灣的狀況。李秉穎說，近期台灣有一小波疫情，但重症比率並沒有升高，感染人數雖然增加，可是流行曲線是慢慢下降的。不過要討論到何時可達到最安全的情況，醫師強調，重症、死亡率要低於流感，但目前來看可能需要數年的時間。

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李秉穎指出，人的一生大概常常都會被新冠感染，因為突變不會停止，就像其他的冠狀病毒，如部分感冒病毒，本來就會不斷突變、不斷感染，不過是症狀較輕微，也不覺得有什麼重要性；而新冠病毒未來也可能會是這樣的狀態，除非是高風險因素，否則基本上不會造成太大問題，只是以最近紀錄顯示，新冠重症死亡的比率仍高於流感，要感冒化還須好一段時間。

也因為已開放出國，李秉穎提醒，各國的病毒威脅不只新冠，還有流感等，戴口罩依舊是可行的保護措施。而疫苗的施打，醫師則認為，下半年怎麼決策要「再進一步觀察」，目前全世界流行的病毒株是XXB，但相關疫苗還要臨床試驗、什麼時候會獲得許可上市，都牽涉到疫苗接種政策，因此會再觀察國外情況給予新的疫苗建議。