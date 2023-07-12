過期2年珍珠粉圓改標賣　不肖食品商還外銷日本！負責人起訴

▲粉圓示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

經營大型冷凍食品加工出口公司的呂姓男子，在2020年間購買大批粉圓原料後，疑似因疫情影響，沒有立即加工製造，反而先將原料冷凍起來，直到去年3月疫情逐漸解封，他才將原料又拿出來做成粉圓，並將有效日期打上去年製造，還外銷到日本，事後被檢舉查出用過期原料還偽造生產日期，呂男雖然否認，但檢方偵辦後在今（12）日依違反食品衛生管理法將他提起公訴。

檢方指出，呂姓男子在屏東縣九如鄉經營冷凍食品出口公司，他原本看上日本的珍珠奶茶熱潮，從2019年起開始代工生產珍珠粉圓半成品搶攻日本市場，呂男先向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，再由工廠加工成珍珠半成品後出售。

但在2020年起因疫情因素，粉圓銷售出現停滯，呂男於是珍珠粉圓先放到冷凍庫冰存，去年3月起，他指示員工將1公斤包裝的過期粉圓，拆開後重新改製成500公克包裝，並重新打印享味期限為2年後，再把這批粉圓以每公斤113元價格，出售給下游廠商，並出口到日本。

屏東縣衛生局後來接獲檢舉，去年12月會同檢調單位到工廠搜索，當場在廠區查扣36公噸多的過期珍珠粉圓原料，並根據出貨紀錄，發現從去年5月至11月間，已出貨27公噸多的粉圓至日本，不法獲利至少313萬餘元。

雄檢偵辦時，呂男否認改標，辯稱他只負責包裝，粉圓生產是與他合作的另一家公司負責，而且這批粉圓是在過期前完成包裝，由於日本只需要標示賞味期，才依法規將包裝日的2年後，訂為賞味期限，沒有不法。

但檢調傳訊呂男公司會的計、員工等人作證，多人指證呂男公司本就有在經營粉圓生產，且的確指示員工將過期的大包裝粉圓拆裝後，再改成小包裝出口至日本，檢方根據相關事證認定呂男犯行明確，今日偵結後，依違反食品安全衛生管理法等罪將呂男提起公訴。