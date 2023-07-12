南海仲裁案7週年美菲重提合法性　陸外交部：不接受、不承認

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今（12）日中國大陸與菲律賓南海爭議裁決出爐的七周年，菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，美國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)也要求中方停止海上非法活動。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今強硬表態，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

針對美方要求，汪文斌表示，南海仲裁案裁決嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中方不接受、不承認該裁決正是維護《聯合國海洋法公約》的權威性和完整性。

他痛批，美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決出台週年之際大肆渲染炒作，企圖以此向中方施壓，逼迫中國接受非法裁決，「中方對此堅決反對。」

汪文斌指出，美國罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反聯合國憲章，曲解包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法，違背美方作出的在南海主權問題上不持立場的公開承諾，在南海挑事生非，利用南海問題挑撥地區國家間關係，是極其不負責任的，更是別有用心的。

汪文斌敦促美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。

▲ 汪文斌強調，中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。（圖／路透社）

針對菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）發表紀念南海仲裁案裁決出台7週年的聲明，認為仲裁裁決已成為國際法的一部分，歡迎越來越多國家支持裁決。

汪文斌說也回應，南海仲裁非法裁決受到國際社會普遍質疑，許多國際權威的法學專家和學者，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官都曾撰文指出該裁決存在嚴重謬誤，甚至連菲律賓國內的有識之士都公開指出該裁決的非法性和錯誤性。「中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。」

汪文斌表示，中方與東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意按照雙軌思路處理南海問題，即由直接當事國通過對話協商妥善處理海上爭議，由中國和東盟國家共同維護南海和平穩定。

最後，汪文斌指出，奉勸有關方面同中方繼續通過對話協商妥善處理管控海上分歧，與地區國家一道共同維護南海和平穩定大局。