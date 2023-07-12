　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南海仲裁案7週年美菲重提合法性　陸外交部：不接受、不承認

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今（12）日中國大陸與菲律賓南海爭議裁決出爐的七周年，菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）表示，仲裁裁決已成為國際法的一部分，美國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)也要求中方停止海上非法活動。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今強硬表態，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

針對美方要求，汪文斌表示，南海仲裁案裁決嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中方不接受、不承認該裁決正是維護《聯合國海洋法公約》的權威性和完整性。

他痛批，美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決出台週年之際大肆渲染炒作，企圖以此向中方施壓，逼迫中國接受非法裁決，「中方對此堅決反對。」

汪文斌指出，美國罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反聯合國憲章，曲解包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法，違背美方作出的在南海主權問題上不持立場的公開承諾，在南海挑事生非，利用南海問題挑撥地區國家間關係，是極其不負責任的，更是別有用心的。

汪文斌敦促美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。

▲ 南海爭議指南中國海周邊的幾個國家對於部分島嶼的主權歸屬、海域發生的衝突。（圖／路透社）

▲ 汪文斌強調，中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。（圖／路透社）

針對菲律賓外交部長洛欽（ Teodoro Locsin Jr.）發表紀念南海仲裁案裁決出台7週年的聲明，認為仲裁裁決已成為國際法的一部分，歡迎越來越多國家支持裁決。

汪文斌說也回應，南海仲裁非法裁決受到國際社會普遍質疑，許多國際權威的法學專家和學者，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官都曾撰文指出該裁決存在嚴重謬誤，甚至連菲律賓國內的有識之士都公開指出該裁決的非法性和錯誤性。「中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。」

汪文斌表示，中方與東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意按照雙軌思路處理南海問題，即由直接當事國通過對話協商妥善處理海上爭議，由中國和東盟國家共同維護南海和平穩定。

最後，汪文斌指出，奉勸有關方面同中方繼續通過對話協商妥善處理管控海上分歧，與地區國家一道共同維護南海和平穩定大局。

ET快訊
熱炒店為何計較白飯？　陳嘉行：開店最怕這種
快訊／《生命中不能承受之輕》作者米蘭昆德拉逝世　享耆壽94歲
獨／「百帝剪髮」無預警倒閉　龐式騙局吸金上億
快訊／對答案！　數甲答案出爐
易淑寬急奔探視撲空！　兒殺警「已解送一般監獄」
快訊／才賣長榮又跳船！　台驊賣出6000張陽明
熱炒店無限期停業！他喊話北科大學生　「教1招」解白飯之亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南海仲裁案7週年美菲重提合法性　陸外交部：不接受、不承認

JJ演唱會先答題才能搶票！　陸黃牛「魔高一丈」招大學生背題應戰

評論家章家敦稱「邊境非法移民來自中國軍隊」　飲血儀式可證明

陸網友憂心微信增加「已讀」　騰訊掛保證：沒有如果

應徵廚師被騙到柬埔寨淪「豬仔」！男子不堪虐打求助：每天被電擊

中國外交部提醒赴美民眾「小心安全」　控訴美方違法誘捕！

陸未成年人暑假玩網遊時間出爐！　2個月只能玩26小時

美偵察機惹怒北韓！金與正連2日強烈警告　韓聯社：實屬罕見

教練帶4人潛水1小時後失聯　漂海上12小時奇蹟獲救

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

南海仲裁案7週年美菲重提合法性　陸外交部：不接受、不承認

JJ演唱會先答題才能搶票！　陸黃牛「魔高一丈」招大學生背題應戰

評論家章家敦稱「邊境非法移民來自中國軍隊」　飲血儀式可證明

陸網友憂心微信增加「已讀」　騰訊掛保證：沒有如果

應徵廚師被騙到柬埔寨淪「豬仔」！男子不堪虐打求助：每天被電擊

中國外交部提醒赴美民眾「小心安全」　控訴美方違法誘捕！

陸未成年人暑假玩網遊時間出爐！　2個月只能玩26小時

美偵察機惹怒北韓！金與正連2日強烈警告　韓聯社：實屬罕見

教練帶4人潛水1小時後失聯　漂海上12小時奇蹟獲救

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

這台BMW太便宜！俄駭客假汽車廣告當餌　想駭22國駐烏外交官電腦

台灣男子卡巴迪亞運路波折　國手撐下去全靠「熱情」

才說完沒倒閉　百帝美髮最後2間店也掛上「員工旅遊」

翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

貓奴成「饋咖工具人」意外曝光肥嫩鮪魚肚　粉絲笑：好想揉一下

柯文哲外交風波不斷　趙怡翔列失言紀錄：不會是最後一次

年薪120萬男戀愛「不AA」霸氣付錢　女友卻怨：沒買精品不夠大方

北檢召開總統既立委選前策略會議　重點打擊選舉賭盤

新北幼兒園餵藥案不起訴！王薇君代家長發「4點聲明」：會提再議

熱炒店為何計較白飯？　陳嘉行曝「業者無奈視角」：開店最怕這種

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

大陸熱門新聞

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

寶格麗官網「台灣列為國家」　官方道歉了

空姐被亂流甩飛！　急護乘客「撞破機頂」

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

法拉利停店門口遭砸車窗！他爽一秒代價出爐

醉女當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

政大雄鷹首赴北京！

鄭州暴雨3小時降水量內達90公釐　淹沒汽車輪胎

更多熱門

相關新聞

南海爭議海域「陸漁船激增」　菲律賓軍方示警

南海爭議海域「陸漁船激增」　菲律賓軍方示警

菲律賓軍方今天指出，南海爭議水域的中國漁船數量以「驚人速度」增加，這已威脅到禮樂灘（Reed Bank）的安全。禮樂灘周邊海域蘊藏豐富的石油及天然氣。

越南網友高喊愛國　BLACKPINK門票仍搶破頭

越南網友高喊愛國　BLACKPINK門票仍搶破頭

BLACKPINK陷九段線爭議　越南：查證中

BLACKPINK陷九段線爭議　越南：查證中

美自由航行行動年度報告錯誤百出

美自由航行行動年度報告錯誤百出

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」

關鍵字：

南海仲裁案美菲合法性

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面