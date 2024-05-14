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兒涉三重滅門血案！張母不關心...竟急問「糯米在哪裡？」警傻眼

警方在台中一間出租套房逮捕張男，隨後將他帶回新北市歸案。（翻攝畫面）

▲警方在台中一間出租套房逮捕張男，隨後將他帶回新北市歸案。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

這起震驚全台的滅門慘案，發生在新北三重一處社區，3名死者分別為69歲的劉姓婦人、劉的二女兒陳女（30歲）、陳女與前夫生的3歲兒子，3人陳屍在劉婦房間床上，屍體遭棉被覆蓋，幼童的嘴巴還塞了1條毛巾，由於已死亡多天，屋內瀰漫濃濃屍臭味。

警方根據司機的說法，前往張男的第1個落腳處，調查後確認該處是1間日租套房，張只短租1天，之後警方循線追到水湳商圈的長租套房，並請房東拿鑰匙開門，終於順利逮捕張。

檢警透露，張犯案後異常冷靜，不僅伴屍多天，被捕後還全程保持緘默，但他似乎預知自己早晚被抓，態度十分配合。另一方面，警方在張男台北市戶籍地埋伏時，曾致電張母告知情況，沒想到張母除了強調不知兒子下落，並未關心命案案情，而是焦急詢問：「糯米呢？狗在哪裡？」令警方啞口無言。

檢察官、法醫相驗3具遺體，家屬悲慟萬分。

▲檢察官、法醫相驗3具遺體，家屬悲慟萬分。

糯米是張逃逸時帶的博美狗，由他與妻子共同飼養，他非常愛糯米，連被帶回分局還抱著牠，但移送地檢署前，糯米已轉交他岳母的大女兒帶回照料。

如此愛狗的張男為什麼痛下毒手、連奪3人性命？張應訊時告訴警方，本月1日晚間，他懷疑妻子劈腿、讓他戴綠帽，2人大吵一架，接著又爆發嚴重肢體衝突，他一怒之下失手掐死妻子，行凶後把遺體放在2人的臥房，岳母及繼子並不知道發生命案。

發生祖孫三代滅門血案的大樓位於新北三重，算是高級社區。

▲發生祖孫三代滅門血案的大樓位於新北三重，算是高級社區。

不久後岳母劉婦向張追討40萬元欠款，2人發生激烈口角。隔天凌晨，張趁岳母、繼子熟睡之際，先動手掐死岳母，再拿毛巾塞住繼子的嘴巴，避免呼救聲驚動鄰居，再將繼子掐死。犯案後他還拿著妻子、岳母的手機，假冒2人身分替她們向親友、同事回訊息，就這樣伴屍5天，連逃亡台中時亦假冒2人身分回覆訊息，落網後警方也在他身上查獲2名死者的手機。

由於張男坦承不諱，警方偵訊後，13日將他依殺人罪嫌移送檢方複訊，檢警未來也將解剖3具遺體，確認死因，替3人討回公道。


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