▲台中「靜城專案」2.0啟動，7／18抓到違規改裝排氣管就開罰。（圖／台中市環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

抓到就罰！台中市府宣布，啟動「靜城專案」2.0，7月18日起實施改裝排氣管管制措施，凡在台中市區內行駛的車輛，如使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格的排氣管，以致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處3000至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

▲台中「靜城專案」2.0啟動，違者可處3000至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。（圖／台中市環保局提供）



環保局表示，台中率先啟動靜城專案並加重罰則，今年統計至6月18日止，公害陳情案中噪音比例高達42%，其中改裝噪音車輛佔多數；另聯合攔查排氣檢測中，改裝車排氣檢測不合格率高達37.5%，其中未滿5年新車不合格數佔半數以上，遠高於去年機車平均定檢不合格率3.8%，由於改裝排氣管多未裝置空污防制設備，是噪音也是空氣污染，都是民眾關心議題，強力管制不當改裝排氣管是首要之重。

環保局說，行政院環境保護署也在今年7月1日起公告加重夜間噪音車輛違規罰則，依台中市公告妨害安寧禁止行為，如在夜間時段經攔查後，首次使用非認證排氣管，將依法處分6000元及環境講習1小時，如經聲音照相科技執法拍照超標案件，將處最高罰鍰3600元。