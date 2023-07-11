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日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

文／中央社記者楊明珠東京11日專電

受到梅雨鋒面旺盛影響，以日本九州北部為主的地區昨天下起大雨，土石崩塌、河川氾濫、屋舍倒塌等災情頻傳，已知至少5人死亡，3人失聯。

▲日本九州大雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本九州大雨釀災。（圖／達志影像／美聯社）

日本時事社報導，九州北部的福岡縣、佐賀縣、大分縣昨天凌晨開始到清晨為止，發生「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），雨勢激烈。

日本氣象廳昨天清晨6時40分（台灣時間5時40分）之後，對福岡縣朝倉市、大分縣日田市等共2縣8市町發布「大雨特別警報」，於下午5時30分才改為大雨警報。

發布大雨特別警報的地區是福岡縣朝倉市、久留米市、浮羽市、八女市、添田町、東峰村，以及大分縣的日田市及中津市。這些市町村接獲警戒層級5級當中的最高層級的「緊急安全確保」令，有數十萬居民獲勸疏散。

久留米市昨天上午8時15分至9時15分之間的一小時降雨量為91.5毫米。添田町到上午9時50分為止的24小時降雨量為423毫米，都創下當地觀測史上最高紀錄。

大雨造成土石崩塌等災害，福岡縣、佐賀縣、大分縣共5人死亡，3人下落不明。

日本國土交通省（交通部）表示，福岡縣的小石原川、巨瀨川、彥山川，還有佐賀縣的城原川、德須惠川，以及大分縣的花月川、山國川等河川氾濫。

梅雨鋒面從對馬海峽延長至日本的東北地區，來自西方的暖濕氣流流入。

日本氣象廳預報課長杉本悟史召開記者會表示，線狀降水帶（線狀對流）幾乎在同一處持續發生，降雨量大幅超出預估值，呼籲民眾千萬不能輕忽，務必要懂得確保人身安全。

上述地區今天梅雨鋒面滯留。此外，北海道上空有寒氣流入，因此日本全國局部地區可能下大雨或有強風，也可能出現打雷、下冰雹等情況。

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