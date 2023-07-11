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五天突破1億用戶　社交平台Threads打破ChatGPT紀錄

▲Threads突破一億用戶。（圖／9to5mac）

▲Threads突破一億用戶。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta 首席執行官祖克伯證實，新推出的 Threads 服務在推出後五天內用戶數量就突破了 1 億，Threads 成為 Twitter 競爭對手，但借助 Instagram 來簡化帳戶創建，可以簡易的連接關注的人，因此擁有很大的優勢。

早在 2 月份，ChatGPT就在發布後兩個月內突破了 1 億大關，創下了增長最快的新紀錄。瑞銀分析師當時寫道，網路領域出現 20 年來，沒有出現過更快的發展。相比之下，Instagram 在推出後兩年半後達到了同樣的里程碑。

這十年的情況明顯不同，TikTok 僅用了 9 個月的時間就突破了 1 億用戶。儘管如此，幾乎沒有人看到 Threads 會立即取得成功。外沒9to5mac報導指出，一個月前，仍然認為，這項新的社交軟體，可能會跟 Instagram 的評論部分類似。

報導也指出，目前 Instagram 面臨的下一個挑戰是讓 Threads 堅持下去，目前推出的 1.0 版本較為簡單，讓用戶註冊也比讓用戶留下來並參與更容易，因此如何持續營運，提升用戶黏著度尤為重要。

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