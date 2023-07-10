新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

▲陳男懷疑女友姊姊故意不讓與女友見面，竟灌膠破壞門鎖，並在牆上噴漆塗鴉。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一對情侶，女友不滿男友控制慾太強，提出分手後，並搬出共同住處，男友竟遷怒他人，日前帶著噴漆及三秒膠，前往女友姊姊住處，尋找女友未果，竟用三秒膠灌入大門鑰匙孔，並對其牆壁噴漆毀損，姊姊報案後，警方將男友帶回，但在製作筆錄時，男友突然情緒失控，遭警方強制送醫。

據了解，46歲陳姓男子平時從事工地雜工，前年認識45歲阮女後交往，但交往期間，陳男時刻想掌握阮女行蹤，讓阮女不堪其擾，本月初，阮女提出分手，並搬離住處。上週四（6日）陳男前往阮女姊姊住處詢問，阮姊表示，家中只有跟小孩。但陳男認為說謊，竟持以灌膠方式破壞門鎖，並在牆上隨意噴漆塗鴉。

▲阮女姊姊家中只跟自己與小孩，陳男卻認為遭騙，破壞門鎖及牆壁。（圖／記者陸運陞翻攝）

阮姊發現報警處理，警方循線將陳男帶回派出所，但陳男在製作筆錄前，服用大量安眠藥、鎮靜劑等藥物，突然情緒失控在派出所內咆哮，行為也不受控制，警方立即撥打119，將陳男強制送醫治療，目前警方仍待陳男恢復，再另製作筆錄，將依毀損罪函送新北地檢署偵辦。

▲陳男破壞門鎖及牆壁後，立即騎車逃離現場。（圖／記者陸運陞翻攝）