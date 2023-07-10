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育兒好fun心！台電雲林區處教保服務中心歡送第一屆畢業生

▲台電雲林教保中心喜迎成立以來第一屆畢業生，畢業生帶著大家祝福準備迎接人生的下一個學習階段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林教保中心喜迎成立以來第一屆畢業生，畢業生帶著大家祝福準備迎接人生的下一個學習階段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台電雲林區營業處為配合政府「0至6歲國家一起養」托育政策，營造職場友善育兒環境，以照顧員工願婚、敢生需求， 2022年8月於區處業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，今克服2022年疫情持續蔓延的影響，順利迎來第一屆畢業生畢業典禮。

雲林區營業處許一女處長表示，本於協助員工安心上班，兼顧工作與家庭初衷，設置職場互助教保服務中心，提供優質托育服務，招收對象以台電員工子女、孫子女優先，同時兼顧敦親睦鄰及資源共享原則，開放對外招生，教保中心委託具豐富辦學經驗的環球學校財團法人負責營運，教育部2022年核定招生20人，今年度已增加為24人且現在已招生額滿，教學品質深獲肯定。

環球科技大學董事長許淑敏表示，環球辦學經驗豐富，除本身有附設幼兒園目前也負責雲林縣中正及虎尾二間非營利幼兒園營運，其教學理念「以團性培養為中心，讓孩子學習輪流、等待與分享；遊戲中學習，將被動式學習轉變成主動式探索，針對教保中心內2至6歲的混齡式教育也能讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。

相信藉由專業團隊課程安排，可使幼兒快樂學習成長，也讓員工及家長無後顧之憂。台電雲林教保中心喜迎成立以來第一屆畢業生，希望畢業生在全體師生與家長的見證下，帶著大家祝福，領過畢業證書，準備迎接人生的下一個學習階段。

 


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