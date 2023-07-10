美對陸發出旅遊警示！陸：盡快糾正錯誤做法

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院上周更新了對中國大陸的旅遊警示，稱陸方正擴大對外國人的安全審查，並有出入境禁令及錯誤拘押的情況，建議公民重新考慮是否前往。對此，大陸外交部發言人毛寧10日表示，敦促美方盡快糾正錯誤做法，「中國歡迎各國公民和企業來華旅遊、經商，並依法保障他們在華的安全和合法權益。」

毛寧在例行記者會上提到，中國是法治國家，有關部門對外國企業依法進行安全審查的決定，是基於法律和事實作出的，「中國歡迎各國公民和企業來華旅遊、經商，並依法保障他們在華的安全和合法權益，包括出入境自由。」

毛寧指出，「說到入境審查和錯誤拘押，近年來，美國以各種藉口對中國公民入境美國設置障礙、滋擾盤查，赴美的中國留學生被拒絕入境並遣返的事情常有發生。」

毛寧說，2021年，美國拒簽了至少2000多名學習科學、技術、工程和數學專業的中國留學生簽證。去年1至10月，中國赴美留學生簽證數量同比下降了38%。

毛寧還說，近期，美方惡意抹黑中國的追逃追贓工作，不惜動用司法手段起訴、拘押中國公民和在美華人，還在芬太尼問題上甩鍋推責、釣魚執法，並跨國綁架中國公民，起訴中國實體和個人。

毛寧強調，「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，停止干擾中美各領域的務實合作，同時停止對中國企業和公民任意拘押、非法濫訴，切實保護中國在美企業和公民的正當合法權益。」