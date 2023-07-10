松機昇恒昌「免招標」可望延約9年？　徐巧芯揭詭異之處

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

桃園機場公司完成機場內商家營運年限和減收權利金的新合約簽署，松山機場也完成管制區內免稅店昇恒昌延約討論，並獲得交通部同意，可望獲得延長九年營運期。對此，國民黨台北市議員徐巧芯10日就在臉書提出詭異之處，她指出，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作了休息區、免治馬桶，就可以延長這麼多年的營運期，跳開招標流程？甚至還減收權利金。

徐巧芯表示，今天看到一則新聞，提到交通部同意讓松山機場管制區內免稅店昇恆昌延約討論，可望獲得延長九年營運期，她直言，「這件事非常詭異。」她指出，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，她質疑，憑什麼讓廠商只因為施作了休息區、免治馬桶，就可以延長這麼多年的營運期，跳開招標流程？甚至還減收權利金，天底下怎麼突然出現這麼好的事？

再者，徐巧芯提到，九年前的物價與條件與現在應該完全不同，一旦說延就延，開了這扇大門以後，其他廠商當然也可以爭相效仿。她再指出，目前正值選舉期間，這種對廠商突然開後門的行為並不符合公部門平時的運作邏輯，很難讓人不做聯想。

徐巧芯最後強調，一屆總統也才當四年，交通部一個點頭就可以延約九年，怎麼想都不合理，行政部門還是應該要公開透明的走招標程序，否則無法取信於社會大眾。