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大陸 大陸焦點 特派現場

陸6成畢業生考慮進入「網紅產業」　專家：「二八定律」很明顯

▲▼大陸,網紅,直播（圖／視覺中國CFP）

▲大陸網紅產業發展快速。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸微博近日公布「當代年輕人就業在關注什麼」的問券，近萬名受訪的應屆畢業生中，有61.6%的人就業時會考慮網紅直播等新興職業，只有38.4%完全不考慮。

有12年就業輔導經驗的職業發展經濟人佟志剛表示，微博公布的數據反映了當前畢業生的求職預期變化，從他接觸的求職者來看，2022年開始，越來越多應屆畢業生希望能兼職做直播主。

根據中國演出行業協會等聯合編制的《中國網絡表演（直播與短視頻）行業發展報告（2022-2023）》，截至2022年底，中國網路表演（直播）行業直播主帳號累計開通超過1.5億個。2022年，直播、短影片產業直接或間接帶動的就業機會超過1億個，主要包括網路表演者（直播主、短視頻創作者）及其經紀公司、運營團隊等方面。

黃洪曾經擔任輔導機構的教師，被帶貨直播主的薪資吸引，入職廣州某間直播公司，現在既做直播主，還帶領著七八個人的團隊，他說，「近兩年公司入職的應屆高校畢業生在翻倍增長。」

▲求職,招聘,人才,畢業生,失業。（圖／CFP）

曾在廈門大學嘉庚學院任教的人才發展資深顧問陳曉霞說，年輕人選擇直播等新興行業是一個很積極的信號，說明傳統的階層概念正在被打破，「高校畢業生加入直播行業後，直播行業的整體質量可能也會更高一些，讓整個直播營商環境朝著良性方向發展。」

不過，陳曉霞也提到，直播行業的「二八定律」很明顯，20%的人賺走了80%的利潤，「我們看到的只是20%取得成功被仰望的人，其實更多人是仰望者。」

統計數字顯示，「頭部」與「尾部」直播主的收入可以說天差地別，以直播為主要收入來源的直播主中，95.2%月收入為5000元（人民幣）以下，僅0.4%直播主的月收入達10萬元以上。

陳曉霞建議，想要進入直播行業的畢業生，入行前一定要對自己是否適合以及熱愛直播行業作理性判斷，不能只因為看到少數成功者便一擁而上。加入直播行業後也要有所規劃，「如今的直播行業靠著幸運取得成功的概率越來越低，直播同樣是一個需要厚積薄發的行業，要找好自己的賽道，穩紮穩打。」

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