美5歲男童「高速噴出」滑水道！從6m高墜地　水上樂園驚魂

▲喬治亞一間水上樂園的滑水道發生意外。（圖／Lake Winnepesaukah）



記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名5歲男童4日和家人一起到溫尼佩索卡湖遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park）玩樂，然而在搭乘滑水道設施時，他卻在中途噴出滑水道，直接墜落地面。受傷的男童在現場接受治療後，隨即被送往醫院，而發生意外的遊樂設施則是在接受當局的安全檢查後重新開放。

根據《紐約郵報》報導，溫尼佩索卡湖遊樂園發言人證實，水上樂園4日發生一起意外。5歲男童在使用園區的滑水道時，不知是否因為體重較輕，竟當場噴出滑水道，從4公尺至6公尺高的地方墜落地面。一名目擊民眾表示，當時親眼看到男童從滑水道飛出去。

另一名目擊者則表示，她聽到數名員工突然開始吹口哨後，才意識到有人受傷了，因為這是發生意外時的安全流程之一。當地政府發言人表示，男童第一時間已經在現場接受治療，並且被送往醫院，不過目前仍無法確定孩子的詳細傷勢。

喬治亞州保險與安全消防專員辦公室指出，他們接獲指示要到現場調查水上遊樂設施，不過檢查仍在繼續，現在還不方便公布任何初步調查的結果。他說，最終報告可能在未來幾天內發布。園方則強調，經過當局的檢查後，目前該設施已經重新開放。