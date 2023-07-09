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大台中18牙醫進駐偏鄉　10年2萬人次受惠

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝)

台中市大台中牙醫公會今日舉辦至偏鄉榮耀進駐十周年慶。（圖／記者哈勇嘎奧攝)

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市大台中牙醫公會今(9)日在谷關牙醫醫療站舉辦榮耀進駐十周年慶，來自全省的牙醫公會成員、台中市衛生局、各級民意代表及居民共百餘人共襄盛舉，第一銀行也捐助多項最新器材讓偏鄉居民也能享受到大院所一樣的醫療。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

大台中牙醫公會李春生感謝各界企業及長官支持。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

大台中中牙醫公會理事長李春生表示，感謝各界企業及前輩的認同，才能夠持續在山地偏遠地區為當地居民來服務，經歷十年的深耕獲得民眾及長官的愛護支持，也獲贈最新的醫療器材，也祈願未來能夠繼續給予支持與愛護。台中市衛生局局長曾梓展也說，在李春生理事長的領導之下，未來還會再選擇擴增另外一個點，增設衛生室現在正循匿相關的地點，如果適合話將會將會提供多元更多的機會給在地的市民。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市衛生局局長曾梓展也讚揚公會能夠籌組醫療團隊到偏鄉免費服務。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

當地居民蘇樣、達滾說，谷關牙醫醫療站非常的讚，居民突然牙齒痛時就可以立即到醫療站來治療，不必再舟車勞頓花一個多小時到市區看醫生，而且不要掛號費及其他費用，對當地民眾及遊客非常便利。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲當地居民非常認同牙醫醫療站造福居民，企業捐贈新穎的醫療器材。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

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