多重身分詐婦315萬　帶「28印章5證件」裝專業...車手這次栽了

▲王姓婦人將50萬元面交給簡姓車手。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲王姓婦人向警方報案懷疑遭假投資真詐欺，並已先後數次面交315萬元投資飆股，警員了解後確認王女係遭詐欺，便將計就計在約定之面交地點埋伏，順利逮捕20歲簡姓車手，除取回被害人的50萬現金外，更在簡男身上發現5張不同公司識別證及公司印章28顆，就是車手想要用來博取被害人的信任，未料仍被識破。

▲▼埋伏警方一擁而上逮捕簡男，並起出投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局龍興派出所在昨日中午接獲被害人王姓婦人到所內諮詢，說她先後已經面交了新臺幣315萬的現金投資股票，但總覺得怪怪的，但投顧公司要她再投資新臺幣50萬元，讓她心神不寧，想請員警確認一下她是不是被詐騙，每想到員警一打開婦人的LINE頁面,就發現2個名稱叫「惠理高息股票」、「聚祥投資」的飆股群組，內容就是典型的假投資真詐欺。

員警還發現其中一個群組的客服專員仍繼續要求王婦投資，將計就計請王婦配合邀約，並在中壢市龍岡路三段面交地點外佈署埋伏，當這名車手出現取得被害人王婦的50萬款項後準備離去時，埋伏員警立刻上前將這名簡姓男子逮捕，不但順利取回被害人的現金，還扣得手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張，依法移請偵辦。中壢警分局長唐嘉仁表示，警方將會持續溯源擴大追查，呼籲民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，更不要聽信他們說要帶你賺大錢的謊言以免被騙。