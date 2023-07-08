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全新改裝！台中智選飯店「龍蝦粥當早餐」　芭蕾城堡酒店推主題房

▲台中公園智選假日酒店狠砸千萬元改裝拼搶客。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中公園智選假日酒店狠砸千萬元改裝，還有少見的連通房，要搶攻各式家庭、團體客。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

暑假到來，不只百貨公司改裝拼業績，現在連酒店也改裝搶客。位在台中火車站旁的台中公園智選酒店砸1500萬元改裝換新，101間客房軟硬體皆升級，還新增加18間家庭房，其中還有飯店少見的連通房，滿足親子客需求。此外，館內
也開設全新餐廳，祭出浮誇龍蝦粥當住客早餐，要搶攻疫情後的國旅商機。同樣進行改裝的還有位在南屯的芭蕾城堡酒店，暑假最新推出兒童最愛的飛機房、熱氣球房以及心花朵朵房，7月假日訂房幾乎全滿，想搶得動作快。

▲台中公園智選假日酒店狠砸千萬元改裝拼搶客。（圖／記者游瓊華攝）

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▲全新的智選餐廳除提供早餐吃到飽外，暑假假日還有龍蝦粥供應。（圖／記者游瓊華攝）

台中公園智選假日飯店今年啟動16年來最大規模改裝行動，不僅打掉3樓7間客房，設置免費Café「智空間」，住客可以全天24小時免費使用，另有全新餐廳「智選餐廳」，無限量早餐Buffet供住客吃到飽外，還有現煮擔仔麵、米粉湯等，暑假期間還加碼，在每個週末六日提供浮誇龍蝦粥當早餐。

▲台中公園智選假日酒店狠砸千萬元改裝拼搶客。（圖／記者游瓊華攝）

▲101間客房軟硬體全面換新，也新增18間家庭房。（圖／記者游瓊華攝）

住房部分，館方表示，包括壁面、床頭板、沙發、地毯等全部換新，不同以往鎖定商務客為主，這次改裝還新增加了18間家庭房，其中包括連通房，滿足各種家庭客、團客需求，也是台中市飯店少有房型。

▲芭蕾城堡酒店。（圖／館方提供）

▲芭蕾城堡酒店今年轉型後積極開拓親子客群，暑假再推新房型，圖為心花朵朵主題客房。（圖／館方提供）

同樣積極改裝的還有台中芭蕾城堡酒店，今年1月起除了轉型、更名之外，內部主題房更是推陳出新，吸引不少外地旅客專程南下住宿，近日再砸百萬元，在暑假推出三款房型，包括萊萊主題飛機房以及熱氣球房、心花朵朵房等，但才開放訂房，假日幾乎滿房，7月僅剩平日可預約。

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