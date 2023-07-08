葉貞伶掌台北監獄　成八大監首位女典獄長

▲台北監獄典獄長將由葉貞伶接任。（圖／資料照片）



記者崔子柔／綜合報導

台北監獄典獄長吳澤生7月16日將退休，法務部昨宣布該職位將由矯正署副署長葉貞伶接任，葉貞伶將成為台北監獄、八大監首位女性典獄長。

台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭8所監獄都收容超過3千人，素有「八大監」之稱，過去八大監的首長均為男性。

64歲的葉貞伶從警大犯罪防治系46期畢業，過去曾任台北女子看守所所長，高雄、台中、桃園女監典獄長，矯正署主任秘書，矯正署副署長。

法務部昨日公布11項人事異動：

一、矯正署副署長葉貞伶調派台北監獄典獄長。

二、矯正署主任秘書林明達調升該署副署長。

三、矯正署教化輔導組組長詹益鵬調升該署主任秘書。

四、明德外役監獄典獄長劉嘉勝調升矯正署教化輔導組組長。

五、新竹看守所所長戴明瑋調派明德外役監獄典獄長。

六、綠島監獄典獄長翁永芳調派新竹看守所所長。

七、矯正署後勤資源組副組長邱量一調派綠島監獄典獄長。

八、台中看守所所長蘇慶榮調升嘉義監獄典獄長。

九、矯正署安全督導組組長楊益彰調派台中看守所所長。

十、台南少年觀護所所長李宗莉調升矯正署矯正醫療組組長。

十一、 高雄監獄副典獄長劉昕蓉調升台南少年觀護所所長。