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台彩經銷商測試傳刁難？　視障歌手指控：要求自己看題本

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、台彩）

▲盲人歌手徐承邦控台彩考題不友善視障者。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

台彩近日進行第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業，盲人歌手徐承邦表示，他考試時被安排在語音測試區，但音檔只有念出題目，題型則是要確認圖片中的文字，視障者根本無法答題。

徐承邦日前在臉書發文指控，「任何一個考試包含國家考試都是有2種選擇方式，但是連唯一的考試方式都不友善對待全部的視障朋友，圖片不報讀，就是等同讓我們放棄考試的權利」。

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根據台彩官網考題可見，其中一題是要看圖片中的數字7對應中獎金額作答，另一題則是要拿起賓果符號印章，在空白處蓋章。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、台彩）

▲▼此類題型讓視障者無法作答。（圖／翻攝自台彩官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、台彩）

根據《中時新聞網》報導，徐承邦指出，他考試時向監考人員反映，想透過觸摸印章判讀，對方卻說「不可以，一切照規定」，另外看圖片辨識中獎總金額的題目，對他來說也是白白送分。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、台彩）

▲徐承邦。（圖／翻攝自Facebook）

徐承邦的妻子指出，在國家考試標準，視障者都能用語音播報、點字協助，台彩卻對視障者這麼不友善，雖然台彩說可以讓視障者帶手機進考場輔助，但手機掃描圖像還是跑出亂碼，根本無法有效輔助。

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