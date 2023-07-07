　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

▲▼刷卡,手機,分享優惠,閨蜜。（圖／pexels）

▲4G吃到飽新優惠出爐。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣行動通訊用戶持續增加，傑昇通信統計門市內部「2023年第二季新申辦門號暨續約用戶數」，發現整體用戶數較前一季成長四成左右，其中5G用戶數有12%的成長，4G用戶數也增加27%最多，顯見發展穩定成熟的4G網路仍為消費者申辦首選。

傑昇通信今宣布，在暑假期間推出「新4G吃到飽」方案，三大電信（含亞太）用戶都能申辦，最低只要月付196元，但有限制申辦資格及額度，需以門市現場查詢為主。

根據NCC日前公布「2023年第1季行動通訊市場統計資訊」，報告內容可見4G、5G轉換腳步加速，5G用戶數平均每季都增加近50萬用戶，但全台整體用戶數僅較前一季增加2萬用戶。

傑昇通信表示，實際統計門市內部2023年第二季門號相關數據顯示，儘管5G用戶數較前一季增加逾一成，然而對價格較為敏感的消費者，選擇申辦低資費4G吃到飽方案仍高於5G資費。

傑昇通信指出，由於4G服務已夠滿足多數消費者需求，加上5G資費又比4G貴兩三倍，因此維持原方案拒絕升級的人相當多，導致5G商轉3年多，滲透率仍不如預期。有鑑於此，傑昇通信特別在暑假推出「新4G吃到飽」方案，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信（含亞太）用戶皆能申辦，最低資費是亞太電信每月只要196元的4G輕速吃到飽，可享每月12GB上網，量到降為12Mbps吃到飽，方案綁約36個月。

傑昇通信特別提到，這次是全市場價格最低的4G門號攜碼方案，三大電信在上網量的部分仍有差異，台灣大哥大與中華電信最低月付199元，皆可享每月1GB上網，量到降為12Mbps吃到飽。台灣大哥大再贈送網內50分鐘、網外20分鐘，市話則額外計費；中華電信則是網內贈送20分鐘免費、網外加市話贈送合計20分鐘。

ET快訊
快訊／發錢了！3萬元房貸補貼　25萬戶通過審核
訂錯機票！旅行社才貼文「說說最雷旅伴」遭酸：就是你
騙台人到KK園區活摘器官　10被告交保當場笑了
快訊／永安漁港驚見2浮屍　僅著泳褲
姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因
獨／洪曉蕾清醒了！前一天動刀…本人首發聲
殺警兇手服外役監！　基層警淚：學長白死了
「女上男下」濕身吻！　林萱瑜和Gino親到發軟：跟老公都沒玩

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會　可單手舉鋼琴

iPhone 15 Pro Max史上最貴？分析師曝漲價關鍵

iPhone 16 Pro換「固態按鍵」？分析師：有困難

Google Pixel手機全客製化晶片　傳改由台積電生產

全球首創！Cooler Master體感電競椅　擬真體感在家打造4D電影院

三星7／26全球發表會　新款摺疊機問世

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

LINE電腦版更新！　陌生邀請一鍵封鎖、三大新功能亮相

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會　可單手舉鋼琴

iPhone 15 Pro Max史上最貴？分析師曝漲價關鍵

iPhone 16 Pro換「固態按鍵」？分析師：有困難

Google Pixel手機全客製化晶片　傳改由台積電生產

全球首創！Cooler Master體感電競椅　擬真體感在家打造4D電影院

三星7／26全球發表會　新款摺疊機問世

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

LINE電腦版更新！　陌生邀請一鍵封鎖、三大新功能亮相

新台幣重貶1.1角、收31.33元　創8個月新低

Melody躲回娘家2個月「老公反應讓她心冷」！　嘆太早婚：以為是真愛

忘記自己長大！貓弟爬上身「壓扁11KG喵姐」 1年前後殘酷對比照曝

男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

台南安平必吃美食清單！蝦捲、牛肉湯　再享不加一滴水「蕉皮布丁」

台東縣衛生局抽驗學校營養午餐　檢驗結果全部合格

12星座「議題擴大戰場」！最新一周運勢　天秤低調發光

幫公公出租房！婆婆緊盯防她「拐走屋」怒趕：別跟　人妻傻了

鴻海旗下鴻華先進　今通過創新板上市審議

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

3C家電熱門新聞

Google Pixel手機全客製化晶片　傳改由台積電生產

Cooler Master推出體感電競椅

iPhone 15 Pro Max史上最貴？分析師曝漲價關鍵

通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

身高172！特斯拉機器人Optimus現身世界AI大會

iPhone 16 Pro換「固態按鍵」？分析師：有困難

四種新色登場！iPhone 15全系列渲染圖曝光

LINE電腦版更新　三大新功能亮相

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

三星新一代摺疊機「實機照」曝光！　月底將發布

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

微軟Windows 11釀更新災情　開機速度變超慢

三星7／26全球發表會　新款摺疊機問世

更多熱門

相關新聞

台南有超狂「138元吃到飽」

台南有超狂「138元吃到飽」

台灣人喜歡吃到飽，台南觀光工廠「奇美食品幸福工廠」就推出午餐限定138元吃到飽，吃得到奇美食品招牌的肉包、筍肉包、奇美煎餃、大阪燒煎餃、炒青菜等，還有飲料無限供應，3.5小時可以任你吃，成為台南最受歡迎的吃到飽之一。此外，如果持有台南機場出發或抵達的機票，還能憑機票到館內換一杯免費咖啡。

燒烤餐廳座位擺斑馬線上！路霸模樣遭罵翻

燒烤餐廳座位擺斑馬線上！路霸模樣遭罵翻

欣葉吃到飽推12道夏季限定主題料理

欣葉吃到飽推12道夏季限定主題料理

399元拉麵＋鳳梨芒果炸蚵仔吃到飽！

399元拉麵＋鳳梨芒果炸蚵仔吃到飽！

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻感嘆

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻感嘆

關鍵字：

4G吃到飽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面