通路推4G輕速吃到飽　每月月租僅196元

▲4G吃到飽新優惠出爐。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣行動通訊用戶持續增加，傑昇通信統計門市內部「2023年第二季新申辦門號暨續約用戶數」，發現整體用戶數較前一季成長四成左右，其中5G用戶數有12%的成長，4G用戶數也增加27%最多，顯見發展穩定成熟的4G網路仍為消費者申辦首選。

傑昇通信今宣布，在暑假期間推出「新4G吃到飽」方案，三大電信（含亞太）用戶都能申辦，最低只要月付196元，但有限制申辦資格及額度，需以門市現場查詢為主。

根據NCC日前公布「2023年第1季行動通訊市場統計資訊」，報告內容可見4G、5G轉換腳步加速，5G用戶數平均每季都增加近50萬用戶，但全台整體用戶數僅較前一季增加2萬用戶。

傑昇通信表示，實際統計門市內部2023年第二季門號相關數據顯示，儘管5G用戶數較前一季增加逾一成，然而對價格較為敏感的消費者，選擇申辦低資費4G吃到飽方案仍高於5G資費。

傑昇通信指出，由於4G服務已夠滿足多數消費者需求，加上5G資費又比4G貴兩三倍，因此維持原方案拒絕升級的人相當多，導致5G商轉3年多，滲透率仍不如預期。有鑑於此，傑昇通信特別在暑假推出「新4G吃到飽」方案，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信（含亞太）用戶皆能申辦，最低資費是亞太電信每月只要196元的4G輕速吃到飽，可享每月12GB上網，量到降為12Mbps吃到飽，方案綁約36個月。

傑昇通信特別提到，這次是全市場價格最低的4G門號攜碼方案，三大電信在上網量的部分仍有差異，台灣大哥大與中華電信最低月付199元，皆可享每月1GB上網，量到降為12Mbps吃到飽。台灣大哥大再贈送網內50分鐘、網外20分鐘，市話則額外計費；中華電信則是網內贈送20分鐘免費、網外加市話贈送合計20分鐘。