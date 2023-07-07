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彰化養雞場滅門慘案！ 百隻雞「身首異處」亡　雞農見慘況嚇壞

▲永靖鄉有養雞場遭流浪犬闖入全被咬死。（圖／民眾提供）

▲永靖鄉有養雞場遭流浪犬闖入全被咬死。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化和美鎮上個月才發生浪犬當街搶食小貓咪，近日永靖又發生多起養雞場被浪狗玩死的意外，民眾親眼見到辛苦養的小雞被浪犬撕咬，肢體也散落在地淌血而亡，傷心的在臉書po文「滅門慘案」，希望公所及相關單位能正視問題的嚴重性，萬一下一次人被咬傷後果更不堪設想。

▲永靖鄉有養雞場遭流浪犬闖入全被咬死。（圖／民眾提供）

永靖這起養雞場事件發生在昨天清晨5點多，有民眾看到約有8隻浪犬正對著雞在玩弄撕咬，雞群嚇得無處可逃，沒多久雞就被咬死，有的是雞腹被咬掏空、雞頭也不見了、甚至只剩下雞腳，100多隻死全部喪生，死狀相當的悲慘，鄉民到場時，還剩下一隻浪狗還緊咬著雞隻不放，直到他拿棍棒驅趕牠才悻悻然離開。

▲永靖鄉有養雞場遭流浪犬闖入全被咬死。（圖／民眾提供）

鄉民說，這2個月來已經有6處養雞場發生被浪狗咬死意外，也不知道應該如何，這些雞是附近農民辛苦養大，沒想到竟然先後被狗給玩死，這些野狗這麼殘忍，會攻擊活生生的家禽，萬一攻擊路過的小朋友，令附近民眾相當的擔憂。

動防所表示，若民眾發現浪犬可打捕犬專線 (04-8590010)聯繫，並提供詳細流浪犬通報資訊，或通報當地所轄清潔隊執行捕捉。並呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。

▲永靖鄉有養雞場遭流浪犬闖入全被咬死。（圖／民眾提供）

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