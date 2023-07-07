金門小三通旅客爆量「碼頭X光機壞3天」只能人工抽查　旅客狂抱怨

▲小三通X光機故障卡三天，讓遊客抱怨連連。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門小三通復航後，目前單月入出境人次已達7萬1830，造成碼頭出關X光機吃不消故障，改用人工抽查，岸巡安檢人員只能用人力查緝有沒有人夾帶違禁品闖關，造成安檢門前大塞車，讓旅客抱怨連連，金門港務處表示將增派人力及運作量能，以加速旅客通關速度，而X光機已於昨(6)日搶修完畢，恢復正常運作。。

▲碼頭出關X光機吃不消故障，改用人工抽查。（圖／記者林名揚翻攝）

小三通自2023年1月7日春節專案復航，3月25日施行小三通常態化復航迄今，5月載客率近5成，6月載客率已達6成多，單月入出境7萬1830人次，因此造成金門小三通水頭碼頭出關X光機吃不消，轉軸故障無法運轉，改用人工抽查，連3天旅客卡關抱怨連連，民眾通關需要將行李打開抽查怨岸巡擾民，有的旅客也來不及檢查行李，岸巡安檢人員只能憑感覺查緝有沒有人夾帶違禁品闖關。

民眾質疑，幾千人就讓小三通機器故障，想以後如果開放陸客來台，安檢設備，實在有待加強。

X光機故障後，岸巡安檢緊急派員搶修，但還是擋不住去小三通的人潮，旅客大排長龍等待出關，小三通碼頭X光行李檢查機故障第3天，造成安檢門前大塞車，也不見岸巡總隊加派人手進駐，讓旅客抱怨連連。海巡署金馬澎分署指出，得知X光機故障便立即通知廠商進行維修，昨日搶修完畢，目前已恢復正常運作。

▲民眾通關需要將行李打開抽查怨岸巡擾民，有的旅客也來不及檢查行李。（圖／記者林名揚翻攝）

金門港務處表示先前邀集小三通航商及浯江公司就航班售票作業及中央駐金CIQS等相關單位召開會議，也協請國境隊、岸巡隊及海關於入境旅客達一定人數時適時增派人力及運作量能，會加開查驗櫃台、第二道金屬門及X光機等措施，以加速旅客通關速度。