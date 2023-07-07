日本超夯「芒果冰棒」來了！超商獨家開賣　就像真的在吃芒果

▲7-11開賣「日本7PREMIUM芒果冰棒」，吃起來就像冷凍芒果在口中慢慢融化。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

夏天就是要吃芒果！就有超商引進日本超人氣「芒果冰棒」，外層、內層皆使用酸甜香濃的芒果果汁製成，吃起來就像冷凍芒果在口中慢慢融化；另外，該超商還獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元，等於最便宜單支只要25元。

7-11開賣「日本7PREMIUM芒果冰棒」，外層使用香味濃郁的愛文芒果果汁，內層則使用阿方索芒果果汁製成，呈現濃厚的果實感，就像冷凍芒果在口中慢慢融化；同步還有新品「統一布丁牛奶雪糕」，直接把布丁變身雪糕，每一口都充滿統一布丁最經典的焦糖香、布丁香，即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元，等於單支最便宜只要25元。

▲「統一布丁牛奶雪糕」即日起可享單支29元、2支49元優惠。

另外，7-11門市還推出最新哈根達斯優惠，即日起至7/9止，原價129元系列的迷你杯、雪糕下殺「任選買5送4」，搭配折扣後最便宜只要花72元就能爽爽吃哈根達斯。

▲「發發X辻利茶舗」第2波聯名飲品開喝了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

「發發X辻利茶舗」第2波聯名飲品來了，必喝全新登場的「辻利抹茶好芒優格」，選用抹茶優格結合屏東熟成愛文芒果，每一口都能喝到茶香、奶香，還有滿滿芒果果肉，咀嚼控肯定會愛，加碼還有濃郁版「辻利抹茶椰椰歐蕾」，是經典抹茶歐蕾搭配升級南洋椰奶，椰奶香尬茶香的組合，大口喝消暑又滿足，即日起於全門市開賣。

▲全新芒果尬抹茶飲品肯定要喝。

▲辻利抹茶椰椰歐蕾搶喝升級版。