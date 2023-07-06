瓦格納首腦豪宅被抄家！搜出百億現鈔金條　還有假髮、人頭照

▲普里格津豪宅內部曝光。（圖／翻攝自Izvestia，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

傭兵組織瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月發動叛變，位在俄羅斯聖彼得堡的豪宅與辦公室被抄家。親俄媒體5日報導這場抄家行動並公開照片與影片，可見豪宅除了裝潢豪華，屋內也發現100億盧布現鈔、金條、槍枝及不同顏色的假髮等。

綜合天空新聞、每日郵報報導，俄羅斯政府在普里格津兵變後火速展開行動，聯邦安全局（FSB）6月24日突擊搜查他的聖彼得堡豪宅，查獲大量槍枝彈藥、金條、鱷魚標本、假護照、放著不同風格顏色假髮的櫥櫃，牆上還掛著一幅已被斬首的人頭照，據傳這些是他敵人的人頭。

Gold,money,weapons, a prayer room and framed photos of severed heads (of Ukrainians)on the wall found in Yevgeny Prigozhin's house are not about him,they are all about the pathology called Russia.Remember all those videos from the streets of Russians supporting him&his terrorists pic.twitter.com/uPCWQopvSQ — Luchkov Andrii (@AndriiLuchkov) July 6, 2023

聯邦安全局表示，在豪宅發現大量不同貨幣的現鈔，以及一件鑲滿20多個獎章的軍服。另外，豪宅與辦公室的搜查行動總計查獲多個裝著俄羅斯紙鈔的箱子，價值約100億盧布。不過有媒體稱，錢與裝備已歸還辦公室及瓦格納中心。

除此之外，依據媒體公開的畫面，豪宅裝潢豪華，在大理石樓梯下方擺著一台鋼琴，也有水療桑拿區、私人室內泳池、祈禱室、醫療室、直升機停機坪。

普里格津6月24日發動反對克里姆林宮的叛變，率領瓦格納戰士朝莫斯科方向挺進，在白俄羅斯總統盧卡申科居中斡旋之下，這場兵變持續一天就落幕，普里格津離開俄羅斯前往白俄羅斯。

就在7月4日，普里格津首度打破沉默透過Telegram提到，瓦格納的使命是「打擊叛徒動員社會」，無意推翻政府，發動「正義的遊行」是為了避免一場大屠殺。他也呼籲俄國人支持瓦格納，因為他們比以往任何時候都還需要大家支持。