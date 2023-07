瓦格納首腦豪宅被抄家！搜出百億現鈔金條　還有假髮、人頭照

▲普里格津豪宅內部曝光。(圖/翻攝自Izvestia,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

傭兵組織瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)6月發動叛變,位在俄羅斯聖彼得堡的豪宅與辦公室被抄家。親俄媒體5日報導這場抄家行動並公開照片與影片,可見豪宅除了裝潢豪華,屋內也發現100億盧布現鈔、金條、槍枝及不同顏色的假髮等。

綜合天空新聞、每日郵報報導,俄羅斯政府在普里格津兵變後火速展開行動,聯邦安全局(FSB)6月24日突擊搜查他的聖彼得堡豪宅,查獲大量槍枝彈藥、金條、鱷魚標本、假護照、放著不同風格顏色假髮的櫥櫃,牆上還掛著一幅已被斬首的人頭照,據傳這些是他敵人的人頭。

Gold,money,weapons, a prayer room and framed photos of severed heads (of Ukrainians)on the wall found in Yevgeny Prigozhin's house are not about him,they are all about the pathology called Russia.Remember all those videos from the streets of Russians supporting him&his terrorists pic.twitter.com/uPCWQopvSQ