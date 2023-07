利沃夫遭飛彈空襲慘況曝　至少4死32傷！澤倫斯基誓言強力回應

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭官員指控,西部城市利沃夫(Lviv)6日遭俄羅斯飛彈攻擊,為俄國侵烏以來對該市民用基礎設施最大規模襲擊,造成至少4人死亡。總統澤倫斯基對此強調,一定會對敵人做出強力回應。

▲ 救援人員目前從殘骸中救出7人,並疏散64人。(圖/路透,下同)

《路透社》報導,烏克蘭空軍指出,俄軍6日自黑海向利沃夫發射「口徑」巡弋飛彈,10枚中有7枚被擊落。利沃夫市長薩多維(Andriy Sadovyi)表示,空襲造成住宅、辦公室及學校受損,數百間公寓窗戶破碎,損失慘重。

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4