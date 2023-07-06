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台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

▲台中捷運橘線鄰軍機場跑道，可行性審議卡關2年，立委楊瓊瓔跨部會協調達成共識。（圖／楊瓊瓔辦公室）

▲台中捷運橘線可行性審議卡關2年，立委楊瓊瓔跨部會協調達成共識。（圖／楊瓊瓔辦公室，下同）

記者陳弘修／台北報導

台中市政府在2021年4月9日將台中機場捷運(橘線)可行性研究報告提送交通部審議，由於其中一段路線鄰近軍用機場跑道，涉及國防安全，造成中央審議一度卡關。在國民黨立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢、台中市政府及各界不斷努力下，時程終於又向前邁進一步，立法院6日召開第三次協調會，國防部、空軍司令部達成共識，只要台中市政府修正部分內容後即可送交通部重啟審議。

對此，楊瓊瓔表示，台中機場捷運(橘線)可行性研究報告提送交通部審議，因軍方等相關單位有不同意見卡住許久，她多次邀集中央地方政府討論，期使捷運橘線卡關問題盡速解決，交通部才能再繼續審查，未來她也會持續緊盯，追蹤相關部會期程，讓台中大眾運輸早日完善，讓台中加速轉型發展。

台中機場捷運橘線目前規劃路線起點設於沙鹿區台中國際機場，後大致向南行經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，終點設於霧峰區台灣省議會紀念園區附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，總經費超過1200億元，沿途行經眾多醫療院所、大專院校與商圈，為連繫台中國際機場、水湳經貿園區、市區及屯區運輸廊帶的重大交通建設。

台中市政府交通局局長葉昭甫指出，台中機場捷運(橘線)行經大雅中清路五段鄰近機場跑道路段，依據跑道進場面有禁限建、航高限高規定，空軍第三聯隊基地防空戰術位置，影響基地既有設施及安全距離之規定，若採地下化方案則因經費過高及財務效益又不可行，故機場捷運(橘線)平面段緊鄰圍牆佈設之規劃構想，希望國防部及空軍司令部可以支持。

▲台中捷運橘線鄰軍機場跑道，可行性審議卡關2年，立委楊瓊瓔跨部會協調達成共識。（圖／楊瓊瓔辦公室）

▲台中捷運橘線鄰軍機場跑道，可行性審議卡關2年，立委楊瓊瓔跨部會協調達成共識。（圖／楊瓊瓔辦公室）

葉昭甫進一步表示，期間也請立委楊瓊瓔協助協調國防部、空軍司令部、民航局、公路總局同意採納台中市政府交通局所提出的建議方案，並於取得共識後，將可助於後續審查作業推進，早日提供民眾完善之大眾運輸系統服務。

談到台中機場捷運(橘線)，台中市議員吳呈賢表示，感謝市長盧秀燕的支持，未來大雅鄉親也有捷運可搭乘，捷運橘線行經空軍清泉崗基地周邊遇到防砲限制高度問題，在立委楊瓊瓔經過無數次討論及正式召集相關單位三次協調會後，終於取得共識，未來也盼中央支持並加速審查作業。

空軍司令部說，為兼顧國防安全及地方發展前提下，經由立委楊瓊瓔今年2月10日第二次現勘協調會時，有關中清路五段空軍圍牆向內退縮約5公尺(影響總長度約1,540公尺)部分，軍方及民航局皆表示同意，後續請台中市政府依先建後拆、代拆代建原則妥予規劃。

此外，空軍司令部也表示，由於捷運路段鄰近軍方戰備跑道，仍有相關禁限建的問題，經檢視市府今年3月提送之規劃資料，捷運O04站及空軍三聯隊營區大門前方路口之設施高度，仍無法滿足高度限制，建議市府必須再做調整，才能符合軍方戰備與防砲限制高度需求。

空軍司令部表示，三聯隊營區大門前方路口相關設施，除高度限制外，橋底有車輛進出需求問題，目前規劃捷運固定設施頂端距離地面已保留足夠淨高，可方便軍方車輛進出；市府今天提出修訂計畫的捷運固定設施高度及樑下淨高皆符合規定，請市府依照今天的共識提修正計畫報國防部同意。

▲台中捷運橘線鄰軍機場跑道，可行性審議卡關2年，立委楊瓊瓔跨部會協調達成共識。（圖／楊瓊瓔辦公室）

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