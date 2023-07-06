高盛被指「唱空」陸銀行股　急澄清：只給4家「賣出」評級

▲高盛。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

跨國投行高盛（Goldman Sachs）近日發表了對於中國大陸銀行業的研究報告，並調整了A股銀行評級，被部分投資者認為是在「唱空」大陸銀行股。對此，高盛6日回應，12家銀行之中，他們給予5家「賣出」評價，7家「買入」及「中性」的評價，並非如某些「小作文」渲染的悲觀情緒那樣。

高盛表示，他們發表的《測試「不可能的三位一體」》報告從3大角度分析了對目前大陸銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋範圍僅為目前A股42家上市銀行中3成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。

▼招商銀行。（圖／CFP）



高盛強調，在對上述12家銀行評級中，有5家給予「賣出」，4家「買入」，還有3家為「中性」評級，「買入和中性合計為7家，並非如『唱空』銀行股『小作文』所渲染出的悲觀情緒那樣。」

高盛還解釋表示，如果地方債務保持增長，信用風險可控。但隨著地方債務規模增加，銀行息差收入將有一定壓力，「由於地方債務在債券部分有稅收和資本節省，可以有效幫助銀行減少利息收入下滑帶來的影響，因此地方債務中債券佔比也是影響銀行經營的重要因素。」

值得注意的是，與高盛的判斷不同，大陸券商的分析師多認為陸資銀行

仍具配置價值。國信證券金融業首席分析師王劍表示，銀行基本面目前雖繼續承壓，但目前銀行板塊估值處於歷史低位，低估值反映了市場的悲觀預期，維持行業「超配」評級，並建議關注估值仍然存在修復空間的大行。