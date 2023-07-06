後備輔導中心爆貪瀆　不實發票詐領38萬付餐費、紅白帖

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大樹區後備輔導中心的3名前後任主任遭檢舉與中心的王姓秘書、後備指揮部吳姓聯絡員，涉嫌以不實單據請領動員整備費後，用來支應中心的餐酒費、紅白包、捐助款等雜費，前後4年共詐得38萬餘元，橋頭地檢署昨（5）日昨發動搜索，將5人約談到案，訊後諭令王姓秘書10萬元、其餘4人各5萬元交保候傳。

檢方指出，高雄市後備指揮部後備軍人服務科吳姓約聘聯絡員，與大樹區後備輔導中心黃姓、王姓等前後3任主任及王姓秘書，在2018到2022年間，涉嫌以不實收據，核銷請領動員整備費及高雄市援助款，共詐得38萬餘元，款項都拿來支應中心無法核銷的聚餐酒錢、紅白包、捐助款及郵資等費用。

橋頭地檢署獲報後，由主任檢察官顏郁山及檢察官陳麗琇在昨天指揮法務部廉政署南部地區調查組搜索涉案5人的住處等共計 6 處所，並同步傳喚5名被告及1名證人，經檢察官陳麗琇、李明昌、嚴維德、陳韻庭訊問後，認被告等人涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物及刑法公務員登載不實公文書等罪嫌重大，但因被告等人都已主動繳回全數詐得款項，認無羈押的必要，分別諭知王姓秘書以10萬元交保，其餘4名被告則各5萬元交保。