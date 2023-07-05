「兩岸立場偷藍又偷綠」　詹為元嗆柯文哲：沒有核心思想的人

▲國民黨台北市議員詹為元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜日前對「九二共識」表態，但遭民眾黨總統參選人柯文哲揶揄說，「侯侯」有三種，自己本來對九二共識就不太清楚了，經侯友宜說明後，更不清楚了。對此，侯友宜競辦發言人、台北市議員詹為元5日就在臉書反批，柯文哲對九二共識從「下跪」到「尊重」，再到今日的「定義不明」，立場變變變、偷藍又偷綠。

詹為元指出，2011年柯文哲於受訪提出「九二共識就是下跪投降」，2014年提出「九二共識是沒有共識的共識」，這兩年的柯文哲正與民進黨合作，立場偏綠無可厚非；但擔任台北市長時的柯文哲卻一改態度，2015年提出「尊重九二共識」、「支持兩岸一家親的精神」，2018年受訪提出「與中國妥協與共存」。

而詹為元強調，現今擔任總統候選人的柯文哲又改稱「沒有明確定義」，2022年提出「九二共識沒有明確定義」，2023年「兩岸交流不要執著在名詞上」。他諷刺，一下痛罵九二共識、一下尊重理解，今又稱不知道、不理解，「柯文哲是腦袋錯亂還是他的中心思想都是靠身分的轉變？」

此外，詹為元提到，今天柯文哲還敢用「斯斯有兩種、侯侯有三種」諷刺侯友宜對於兩岸的主張，他不禁質疑，「那想問問柯文哲，你的論述是什麼？」，柯文哲說，兩岸實質交流先恢復，不要執著在名詞上，先交流、釋善意，他表示，「這不就是九二共識的精神嗎？」，兩岸在各自表述的前提下，建立穩定、和平的對話空間。擱置爭議、務實協商，一直都是國民黨一貫立場。

「柯文哲自稱『不藍不綠』，但論述卻總是『偷藍又偷綠』」，詹為元批評，柯文哲始終沒有自己的中心思想，身為總統候選人只會耍嘴皮子，從未有過穩定、明確的政策主張與施政方針。

因此，詹為元向柯文哲喊話，不要再使用這種「不明也不白」的文字遊戲，要提出明確的兩岸論述，讓選民辨別柯文哲與藍綠究竟有何不同？他也要問柯文哲，「到底哪一個才是他真正對九二共識的想法？這種沒有堅定立場及核心思想的政治人物，如何讓選民信任？」