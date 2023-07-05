他的「姊夫」從床墊下掉出　被爸當場撞見！結局神展開

▲原PO床下掉出按摩棒。（示意圖，和本新聞無關／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

私人物品被家人發現了，該怎麼辦呢？一名男網友透露，爸爸平時很喜歡整理東西，結果有一次打掃到一半，他藏在床墊下的按摩棒不小心掉出來，頓時尷尬不已，他本想裝作沒看到，可是爸爸卻不以為意地直接撿起來歸還，讓他相當驚訝，經過此事之後，不知道是否該和家人好好談談性向問題。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，平時他都把按摩棒放在床墊底下，但爸爸很喜歡整理東西，上次按摩棒就不小心掉了出來，他當下覺得超級尷尬，很想要裝作沒看到，沒想到爸爸卻直接拿起來歸還，還說「你的按摩棒」。對方的態度就像是看到鉛筆掉到地上一樣，他感到無比驚訝，心想「不是！原來你知道那是什麼啊啊啊」。

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他也強調「我是生理男」，一直以為家人都不知道他的性向，沒想到原來爸爸早就知情。在那之後，他一直想要和爸爸好好談談，但對方卻再也沒有提起這件事，讓他不知道如何開口，只好PO文將心情抒發出來。

不少人看到文章後，紛紛表示「我從你的文字敘述內聽到了你崩潰的聲音」、「再掉一次，就有機會了」、「你爸媽也年輕過啊，怎麼可能不知道那是什麼」、「至少爸爸感覺是理解你的！就裝沒事啊」、「順其自然就好，搞不好爸爸也是強裝鎮定」、「我覺得你爸搞不好以為你買來是給女友玩的」、「不用談，正常就好」。

也有人留言鼓勵，「那就順勢走出櫃子」、「找機會出櫃了，這樣就不用怕被發現左右為男了」、「生理男， 那你可以直接出櫃了」。