　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對小情侶意外懷孕決定墮胎，男方遭女方母親提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對剛滿18歲的情侶阿力（化名）和小芳（化名）交往後打得火熱，兩人在前年10月間發現小芳意外懷孕，到婦產科求助時醫師要求要有家長同意，小芳不敢讓母親知道，只好轉向阿力父親求助，阿力父親到婦產科簽下手術同意書讓小芳順利墮胎，事後小芳母親知道後，氣得告阿力和父親。但法院審理後，發現民法在今年1月1日已將法定年齡從20歲下修到18歲，墮胎並不需要家長同意，因此判阿力和父親無罪。

判決指出，阿力和小芳是男女朋友，兩人在2020年9月間發現小芳意外懷孕，因無力扶養子女決定墮胎，兩人到婦產科求診時，因兩人尚未成年（當時民法規定20歲為成年），醫師要求雙方家長必須出面簽署同意書。

小芳擔心母親知道後會很生氣，於是兩人找上阿力的父親，父親為了幫阿力負起責任，3人於是在同年10月又到婦產科醫院，向醫師謊稱小芳母親已經答應，委託由阿力父親全權負責，所以由阿力父親在手術及麻醉同意書上簽名後，醫師才幫小芳進行引產手術。

後來小芳懷孕、墮胎的事被母親知道後，氣得報警提告阿力和父親兩人，檢方偵查後，也將兩人依違反刑法墮胎罪起訴。

法院審理時，法官認定，民法在2021年1月13日修正公布，並自今年1月1日生效施行，將成年的年紀由20歲下修為18歲，小芳在懷孕時已滿18歲，依修正後規定已成年，依《優生保健法》進行人工流產，已無須母親同意，加上考量小芳在懷孕時才剛滿18歲，身心與經濟狀況尚不穩定，認定小芳和阿力父子3人施行人工流產，符合優生保健法第9條第1項第6款規定阻卻違法，因此判阿力和父親無罪，全案可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　吳宗憲悲痛回應
快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首發聲
快訊／控炎亞綸「違反意願性行為」！　耀樂：當場驚醒
快訊／耀樂嗆炎亞綸：被爆料才道歉！「偷拍未成年就是違法」
快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭！　「絕對沒有偷拍」
快訊／炎亞綸兩次90度鞠躬道歉！　「讓你承受這些事」
快訊／炎亞綸現身記者會！　男網紅崩潰趴桌
LIVE／控炎亞綸偷拍性愛片　網紅現身說明
快訊／NONO遭控性侵！　10多名被害人私訊曝光
快訊／第一槍！　炎亞綸壓軸表演遭撤銷
炎亞綸拍未成年性愛片慘了！　恐「2大刑罰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

5億高中生配偶不起訴！　賴母無法接受「提再議還兒子清白」

10F命案現場曝！陽台欄杆「手掌抓握痕」　僅驗出5億高中生DNA

5億高中生與配偶「關係疏離」畫面曝　婚前1hr才用手機查同婚法

3歲童門口玩耍遭機車猛撞...意識不清　媽媽求警察開道緊急送醫脫險

5億高中生「墜樓模擬圖」曝！檢列舉4前例：高樓墜落都未骨折

對警轟3槍！屏東槍毒犯家中如軍火庫　聲押禁見獲准

性侵女學生！黃捷要求「狼師補習班」停業　教育局回應了

兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

駕駛倒車沒被禮讓酸「開名車不禮貌」　他怒嗆三字經獲無罪

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

5億高中生配偶不起訴！　賴母無法接受「提再議還兒子清白」

10F命案現場曝！陽台欄杆「手掌抓握痕」　僅驗出5億高中生DNA

5億高中生與配偶「關係疏離」畫面曝　婚前1hr才用手機查同婚法

3歲童門口玩耍遭機車猛撞...意識不清　媽媽求警察開道緊急送醫脫險

5億高中生「墜樓模擬圖」曝！檢列舉4前例：高樓墜落都未骨折

對警轟3槍！屏東槍毒犯家中如軍火庫　聲押禁見獲准

性侵女學生！黃捷要求「狼師補習班」停業　教育局回應了

兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

駕駛倒車沒被禮讓酸「開名車不禮貌」　他怒嗆三字經獲無罪

失聯5人身分曝光！參觀鐵達尼沉船生死不明　美加跨國救援

中共軍事威脅　蔡英文強調2大原則「冷靜不躁進、理性不挑釁」

侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

IU「10年前抄襲案」紛爭又起！公司怒公開「回信內容」還原真相

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

NONO捲性侵風波「內幕全被爆」！　前老闆吳宗憲悲痛發聲

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

天使再強調不會交易大谷　總管：不用多說看我們戰績

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

社會熱門新聞

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

林口知名幼兒園爆虐童！今遭潑漆、撒冥紙

快訊／涉詐助理費！張秉鈞及父母3人遭聲押

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

砍2人1死1傷「要養7孩子」搏同情

即／5億高中生案偵結　高大成：一定聲請再議

5億高中生配偶假結婚遭訴！1關鍵恐拿嘸鉅額遺產

女高校生吞「不明化學物質」倒地

5億高中生案偵結！檢「4大事證」認定假結婚

即／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」

夏男拒測謊！「我不認為儀器是會準的」

更多熱門

相關新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼坦承曾性騷擾，更失控爆料舊愛、緋聞對象的黑歷史，包括小S、夏宇童、「陶」姓與「賈」姓女藝人等，卻唯獨沒有講到前任女友曾寶儀。對此，有網友驚呼「為什麼同樣是前女友，曾寶儀卻沒有被爆料？」文章曝光後，引來網友一句破盲點「你覺得誰惹得起曾志偉？」

爸爸繳一輩子房貸！因1事「房子是別人的」

爸爸繳一輩子房貸！因1事「房子是別人的」

繼女結婚！生父要求「婚禮坐主桌」他委屈退讓

繼女結婚！生父要求「婚禮坐主桌」他委屈退讓

為1萬5000元反目！鳳山少年揮刀砍人遭逮

為1萬5000元反目！鳳山少年揮刀砍人遭逮

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

關鍵字：

兩小無猜搞出人命少年爸爸夾小孩被告了

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面