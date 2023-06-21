兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

▲一對小情侶意外懷孕決定墮胎，男方遭女方母親提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對剛滿18歲的情侶阿力（化名）和小芳（化名）交往後打得火熱，兩人在前年10月間發現小芳意外懷孕，到婦產科求助時醫師要求要有家長同意，小芳不敢讓母親知道，只好轉向阿力父親求助，阿力父親到婦產科簽下手術同意書讓小芳順利墮胎，事後小芳母親知道後，氣得告阿力和父親。但法院審理後，發現民法在今年1月1日已將法定年齡從20歲下修到18歲，墮胎並不需要家長同意，因此判阿力和父親無罪。

判決指出，阿力和小芳是男女朋友，兩人在2020年9月間發現小芳意外懷孕，因無力扶養子女決定墮胎，兩人到婦產科求診時，因兩人尚未成年（當時民法規定20歲為成年），醫師要求雙方家長必須出面簽署同意書。

小芳擔心母親知道後會很生氣，於是兩人找上阿力的父親，父親為了幫阿力負起責任，3人於是在同年10月又到婦產科醫院，向醫師謊稱小芳母親已經答應，委託由阿力父親全權負責，所以由阿力父親在手術及麻醉同意書上簽名後，醫師才幫小芳進行引產手術。

後來小芳懷孕、墮胎的事被母親知道後，氣得報警提告阿力和父親兩人，檢方偵查後，也將兩人依違反刑法墮胎罪起訴。

法院審理時，法官認定，民法在2021年1月13日修正公布，並自今年1月1日生效施行，將成年的年紀由20歲下修為18歲，小芳在懷孕時已滿18歲，依修正後規定已成年，依《優生保健法》進行人工流產，已無須母親同意，加上考量小芳在懷孕時才剛滿18歲，身心與經濟狀況尚不穩定，認定小芳和阿力父子3人施行人工流產，符合優生保健法第9條第1項第6款規定阻卻違法，因此判阿力和父親無罪，全案可上訴。