打詐13億預算亂撒？　打詐辦公室再澄清：絕無恣意撒幣

▲打詐辦公室再度澄清，絕無慷納稅人之慨、恣意撒幣之情事。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前公布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，再編列13億預算強化打詐力度，但相關經費近來不斷被外界質疑浮亂編造。對此，打詐辦公室5日再度澄清，強調相關預算的編列都是為了提升科技辦案能力，確有其必要性，「絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣之情事」。

打詐辦公室表示，行政院於112年6月9核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預算部分包含原定112年、113年年度預算以及因應打詐行動綱領1.5所增編13億預算，預算項目標載「設備、場地整修」文字，係因軟硬體設備與所存放之場地無法驟然分割，為歸納統計方便使然。

打詐辦公室指出，打詐行動綱領1.5所編列「設備、場地整修」相關費用為法務部及內政部警政署2部會，合計編列約6億4千萬元，細究項目均為提升打擊詐欺犯罪工作效能，所添購之科技偵查設備，未編列任何場地整修費用。

另外，打詐辦公室是使用行政院內舊有辦公廳舍，提供給5個打詐主責部會使用，「未使用綱領1.5預算費用」，網路文章以場地2字擴大發揮，恣意解釋為本院打詐辦公室使用綱領1.5之13億經費，顯屬誤解。

而內政部警政署165反詐騙諮詢專線，自民國93年設置以來，24小時全年無休服務國人，受理檢舉、輔導、轉介詐騙案件第一線單位，同時更整合電信、金融及網路業者資源，執行攔阻工作與情資分析，為綱領內唯一一項涉及場地整修經費單位，僅編列整修辦公駐地費用528萬，占112年度原編列預算6%，非為打詐行動綱領1.5增編「設備、場地整修」費用13億之內，綱領相關資訊均載於行政院全球資訊網。

打詐辦公室強調，為因應日益猖獗的詐騙集團與不法份子，以及日新月異的犯罪手法，編列相關預算以提升科技辦案能力確有其必要性，「絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣之情事」。

打詐辦公室說，政府將持續依照打詐行動綱領1.5之策略目標，就「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等四面向持續精進，從法律面和技術面減少通信流及加重詐欺刑責，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效用，以減少受害者，掃除詐騙集團。