　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鯨屍沖上岸！科學家解剖追死因　挖出怪石「價值近1700萬」

▲▼西班牙拉帕爾馬島（La Palma）的海灘有鯨魚遺體，科學家解剖後挖出龍涎香。（圖／翻攝推特@Toniovetpath）

▲拉帕爾馬大學研究團隊試圖釐清鯨魚死因。（圖／翻攝推特@Toniovetpath）

記者吳美依／綜合報導

一具抹香鯨遺體被沖上西班牙拉帕爾馬島（La Palma）的海灘，科學家試圖釐清其死因，於是進行解剖，未料挖出一顆樣貌奇怪、飄著香氣的「石頭」，竟是罕見的龍涎香，價值估計達到50萬歐元（約新台幣1700萬元）。

拉帕爾馬大學教授羅德里格斯（Antonio Fernández Rodríguez）曾解剖過逾千頭鯨魚，儘管海浪及漲潮使得屍檢難度大幅提升，仍堅決找到鯨魚死因。他一開始就懷疑可能與消化問題有關，之後果然在鯨魚腸道發現一顆直徑約50、60公分，重量9.5公斤的龍涎香，推測龍涎香引發敗血症，導致鯨魚死亡。

研究團隊希望出售龍涎香，並將巨額收益用以資助2021年當地火山爆發的受災戶，因此目前正在積極尋找買家。不過，美國、澳洲及印度已經立法禁止捕獵及剝削鯨魚，因此也不得進行龍涎香貿易。

衛報報導，龍涎香是一種灰黑色的臘狀可燃物質，具有獨特的木質香味，主要用於香水製作，由於非常珍稀，因此價格高昂，還被形容為「漂浮的黃金」（floating gold）。

抹香鯨吃下大量烏賊墨魚，大多數無法完全消化，而會嘔吐出來，但經年累月後，部分殘留物會在腸道內形成龍涎香，有時候能夠排出，也因此較常被發現漂浮在海裡，但有時候會越來越大，最終撕裂腸道，導致鯨魚死亡。拉帕爾馬的這頭鯨魚顯然也經歷相同的命運。

ET快訊
馬偕醫強拉樓梯間性侵　學妹輕生身亡
黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　恐遭罰30萬
快訊／阿堂鹹粥「1碗漲到300」　老闆回應了
被太妍取消追蹤！SM正式發聲　粉絲心死：誠意在哪？
快訊／柯文哲開演唱會！　一張8800元「跟BLACKPINK
教育部准了　馬英九邀5校陸生訪台交流
快訊／大巨蛋工人遭電擊！　當場失去呼吸心跳
一家4口剩他1人…外婆帶8歲男童離開傷心地
《艋舺》開拍才發現「被換角了」！Eason因1事被蔡昌憲取代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿日本排放福島核廢水！　日媒：中國核電廠氚含量是福島6.5倍

戀童男將「12歲女童塞行李箱」拖回家性侵！　監視器畫面曝光

鯊魚現蹤「覓食」游到人群中　海邊泳客急回岸上驚險畫面曝光

鯨屍沖上岸！科學家解剖追死因　挖出怪石「價值近1700萬」

烏克蘭稱反攻有進展　ISW分析「烏軍戰略」：消耗俄軍人力裝備

白宮發現古柯鹼！位置靠近官邸　拜登「吸毒兒」成箭靶

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告至少達「中等強度」

飯店用剩的肥皂！工廠「回收再製」過程曝光　影片觀看數破2270萬

緬甸「最帥和尚」特赦出獄！　IG貼文「黑愛心」無聲抗議軍政府

美國慶假期前夕「連爆3起大規模槍擊」　至少10死38傷

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

不滿日本排放福島核廢水！　日媒：中國核電廠氚含量是福島6.5倍

戀童男將「12歲女童塞行李箱」拖回家性侵！　監視器畫面曝光

鯊魚現蹤「覓食」游到人群中　海邊泳客急回岸上驚險畫面曝光

鯨屍沖上岸！科學家解剖追死因　挖出怪石「價值近1700萬」

烏克蘭稱反攻有進展　ISW分析「烏軍戰略」：消耗俄軍人力裝備

白宮發現古柯鹼！位置靠近官邸　拜登「吸毒兒」成箭靶

聖嬰現象恐帶來高溫　聯合國警告至少達「中等強度」

飯店用剩的肥皂！工廠「回收再製」過程曝光　影片觀看數破2270萬

緬甸「最帥和尚」特赦出獄！　IG貼文「黑愛心」無聲抗議軍政府

美國慶假期前夕「連爆3起大規模槍擊」　至少10死38傷

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

新賽季誰補楊敬敏位置　毛加恩笑：希望是林書豪

怕紙箱飛走…小貨車「人肉綁繩」驚險上路！新北警曝罰金

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

屏東市閃光紅燈路口未停！警方加強取締　最高開罰1800

鴻海6月營收4228億月減6.2%　Q3營收將略高於前2年度水準

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

搶當精緻美人！用「百草之王」養膚、洗頭讓素顏也完美

黑人捲性騷風波！賈永婕認了「有傳訊關心」　私下互動全說了

最辣女老闆「酒店談生意」被當菜鳥　結局超勵志：抓住機會取得成功

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

國際熱門新聞

韓警查209幽靈嬰兒　確認已12死

馬斯克身家暴增3兆元　半年賺進2.5個黃仁勳

俄女記者採訪車臣慘遭毆打、潑漆、剃光頭

他出軌被原諒　結果老婆玩更大

全球史上最熱一天　專家：被判死刑

荷蘭規定明年起課堂禁用手機、平板

緬甸「最帥和尚」出獄　IG貼文抗議軍政府

烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人

伊朗正式加入上海合作組織　成員國增至9個

克宮：美俄就華爾街日報記者換囚保持接觸

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

英國太空司令警告：中俄試圖「開採月球」

全球最熱1天　7月3日地表均溫破紀錄

飯店用剩的肥皂　工廠回收再製過程曝光

更多熱門

相關新聞

西班牙天菜演員大尺度撩妹

西班牙天菜演員大尺度撩妹

演員加布里埃爾格瓦拉（Gabriel Guevara）在浪漫愛情電影《我的錯誤》中，挑戰與繼妹大談禁忌之戀的誘人角色，片中他叼著菸壞笑＋肆無忌憚的痞帥模樣，一播出就造成無數歐洲迷妹心臟癱瘓

研究：極端高溫對「殘疾人」影響大

研究：極端高溫對「殘疾人」影響大

移民船沉沒加那利群島海域　30多人恐罹難

移民船沉沒加那利群島海域　30多人恐罹難

PK戰擊敗克國　西班牙歐國聯稱王

PK戰擊敗克國　西班牙歐國聯稱王

虎鯨戰隊包圍遊艇猛撞　船夫被當沙袋狂攻

虎鯨戰隊包圍遊艇猛撞　船夫被當沙袋狂攻

關鍵字：

西班牙加那利群島龍涎香

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面