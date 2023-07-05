鯨屍沖上岸！科學家解剖追死因　挖出怪石「價值近1700萬」

▲拉帕爾馬大學研究團隊試圖釐清鯨魚死因。（圖／翻攝推特@Toniovetpath）



記者吳美依／綜合報導

一具抹香鯨遺體被沖上西班牙拉帕爾馬島（La Palma）的海灘，科學家試圖釐清其死因，於是進行解剖，未料挖出一顆樣貌奇怪、飄著香氣的「石頭」，竟是罕見的龍涎香，價值估計達到50萬歐元（約新台幣1700萬元）。

拉帕爾馬大學教授羅德里格斯（Antonio Fernández Rodríguez）曾解剖過逾千頭鯨魚，儘管海浪及漲潮使得屍檢難度大幅提升，仍堅決找到鯨魚死因。他一開始就懷疑可能與消化問題有關，之後果然在鯨魚腸道發現一顆直徑約50、60公分，重量9.5公斤的龍涎香，推測龍涎香引發敗血症，導致鯨魚死亡。

@informativost5 se hace eco del descubrimiento, por parte de los investigadores del @IUSAeu ULPGC, de ‘ámbar gris’ en el interior del cachalote que apareció muerto en una playa de #LaPalma



El investigador de la ULPGC @Toniovetpath explica qué es el ámbar gris y sus usos pic.twitter.com/8qquO0CgVt — ULPGC (@ULPGC) June 30, 2023

研究團隊希望出售龍涎香，並將巨額收益用以資助2021年當地火山爆發的受災戶，因此目前正在積極尋找買家。不過，美國、澳洲及印度已經立法禁止捕獵及剝削鯨魚，因此也不得進行龍涎香貿易。

衛報報導，龍涎香是一種灰黑色的臘狀可燃物質，具有獨特的木質香味，主要用於香水製作，由於非常珍稀，因此價格高昂，還被形容為「漂浮的黃金」（floating gold）。

抹香鯨吃下大量烏賊墨魚，大多數無法完全消化，而會嘔吐出來，但經年累月後，部分殘留物會在腸道內形成龍涎香，有時候能夠排出，也因此較常被發現漂浮在海裡，但有時候會越來越大，最終撕裂腸道，導致鯨魚死亡。拉帕爾馬的這頭鯨魚顯然也經歷相同的命運。