二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

▲Apple Watch Ultra將被推遲發布。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

市場研究公司 Trendforce指出，蘋果正在開發使用下一代 microLED 螢幕的 Apple Watch Ultra 的更新版本，但由於製造問題，上市日期卻被拖延，可能要直到2026年才會與果粉們見面。

分析師 Ross Young 在4 月份分享訊息，表示配備 microLED 的 Apple Watch Ultra 最早將於 2025 年下半年推出，而不是最初傳聞的 2024年末。現在，Trendforce 認為此產品已經第二次推遲，不太可能在 2026 年第一季之前出現，因為製造成本高的問題需要解決，然後蘋果才能進行量產。

據報導，蘋果在過去十年中已投資超過 10 億美元用於內部 microLED 開發，以減少對三星顯示器的依賴，並加強對顯示面板行業關鍵零部件供應的控制。Apple Watch Ultra 預計將成為首款採用 microLED 顯示屏的蘋果產品。當前的 Apple Watch Ultra 使用標準 OLED 技術，而 MicroLED 提供了 OLED 的許多優點以及改進。

與 LED 相比，microLED 的能效要高得多，並且未來可能會顯著延長 Apple Watch Ultra 電池壽命。與 OLED 不同，螢幕烙印的風險要小得多，而且 microLED 的潛在使用壽命更長。