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三連霸！花蓮縣食育力調查全國第一 　連3年登排行榜總冠軍

▲食力傳媒全台食育力城市大調查，花蓮縣榮獲五星殊榮，連續3年榮登總冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

食力傳媒全台食育力城市大調查，花蓮縣榮獲五星殊榮，連續3年榮登總冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣在食農教育領域的卓越成果再度受到肯定，榮獲2023年食育力城市大調查五星殊榮，更是連續三年榮登排行榜總冠軍！花蓮縣長徐榛蔚表示，這項榮耀代表了花蓮縣在食農教育推動上的領導地位，並突顯了農民團體、農村社區、學校師生及縣府團隊共同努力的成果！

「2023食育力五星城市頒獎典禮」7月3日下午在台北四四南村-南村劇場舉行，花蓮縣政府由副縣長顏新章代表全體縣民與縣政府團隊參與領獎。

顏新章表示，感謝所有獲獎城市在食農教育、食育力的共同努力。花蓮縣擁有好山好水好環境，雖然財政資源並不如西部縣市充裕，但在縣長徐榛蔚重視環境永續、農友權益、學童健康和縣民福利的施政理念下，花蓮縣政府以有限的縣府資源，全力給予支持。尤其花蓮縣有機驗證面積全國第一，就是縣府做農友的靠山，全額補助有機驗證費用；有機更不只在農田，花蓮縣政府更落實在校園，從傅崐萁縣長時，推行有機米、有機蔬菜進入營養午餐，徐榛蔚縣長時，不僅增加有機蔬菜的食用次數，更增加了有機豆奶，讓孩子們吃得健康，也更加瞭解家鄉的農特產品。

▲食力傳媒全台食育力城市大調查，花蓮縣榮獲五星殊榮，連續3年榮登總冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府由副縣長顏新章（右）代表全體縣民與縣政府團隊參與領獎。

在2023年的食育力調查中，花蓮縣在農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生、推廣滿意度等五大項目中獲得了517.35分的高分。尤其在農業與環境項目中，花蓮縣以出色的有機農業生產面積表現傑出，今年統計機面積達3,174公頃，位居全國第一，佔全國有機面積的近四分之一。

花蓮縣政府通過多項政策輔助措施，如全額補助有機驗證費用、有機資材、租地、溫網室及智慧環控設施等，鼓勵農民投入有機農業，並將有機耕作面積每年成長10%作為目標。這項成就也讓花蓮縣成為台灣有機轉型的典範，從有機米、蔬菜擴展到文旦柚、苦茶、咖啡等多元有機作物，為實踐永續生活理念做出了卓越努力。

▲食力傳媒全台食育力城市大調查，花蓮縣榮獲五星殊榮，連續3年榮登總冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

顏新章表示，連續3年拿下總冠軍是對縣府施政的肯定，更是對全體花蓮縣民的肯定。

在推動農村旅遊體驗教育部分，花蓮農村社區蘊藏豐富元素，累積了許多傳統智慧，透過農村旅遊體驗實踐食農教育是一個具有特色且務實的方式，從巴拉告、竹筒飯、香蕉飯、石頭火鍋、舞米、製茶體驗、食魚體驗、產地餐桌等等，結合淨零碳排，融合敬天愛人，五感體驗，禮儀習慣，環境友善，傳統文化，節氣時令，循環共享，創造多元價值，將食農生活具體實現。

最後，顏新章副縣長代表花蓮縣政府感謝食力傳媒讓花蓮縣的食農教育成果在徐榛蔚縣長帶領縣府團隊的努力下可以讓全國看見，這是對縣府施政的肯定，更是對全體花蓮縣民的肯定，我們將會在現有的成果上持續優化辦理，花蓮縣在有機首都的基礎上已邁向食農教育首都，讓全國民眾可以共同受惠。

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