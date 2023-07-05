貪污21年！「要長久就給回扣」索賄3千萬　中油囂張技術員判19年

記者蔡怡萍／基隆報導

在台灣中油石門供油中心擔任汽車修護技術員的張姓男子，利用負責油罐車、氣槽車的維修管理、採購驗收、合約核銷機會，向廠商收取回扣，或浮報價格數量索賄，廠商若不配合就處處刁難，犯行長達21年，共貪污3059萬餘元，法院日前宣判，依貪污治罪條例中多項罪名，共47罪，判張男應執行19年，追徵剩下未扣案的1886萬餘元。

▲張姓中油資深員工（右）長期收取高額回扣，向廠商收賄時當場遭查獲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

判決指出， 張男在石門供油中心任職長達21年，負責油罐車、氣槽車維修保養標案之採購、經辦、驗收及核銷等業務，見採購金額龐大有利可圖，乃心起貪念，向廠商直言「如果要做的長長久久，就需要給回扣」，要求以當月撥款金額百分之10至24不等之成數作為賄賂及回扣數額，若不願意配合，張男則以合約條款刁難或揚言來年更換廠商，使廠商不得不就範，同意張男索賄要求。

張男索賄後甚至會要求廠商，洽公時直接把錢放進他辦公室的包包內，得逞後張男食髓知味，見該中心維修零件之更替、汰換程序，未建立實質查核標準作業流程之漏洞，有機可趁，又浮報車體常用零件數量，甚至以副廠零件充當原廠零件而浮報零件價額。由於張長年向廠商索賄，被害廠商有苦說不出，甚至稱他「地下處長」。

▲廠商每月將賄款及回扣置於張男指定的辦公室包包內(紅圈)。（圖／記者郭世賢翻攝）



檢方介入調查，並查獲相關涉案廠商，張男的不法所得總計高達3千多萬，在聲押張男後再發動第二、第三波搜索，搜索廠商公司及住處，將張男與4名行賄業者依貪污治罪條例起訴。

法院審理後，認為張男故意且連續犯案，利用公務員職務之便收賄貪汙，罪證明確，依貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪、浮報數量、收取回扣罪等多達47罪，應執行有期徒刑19年，褫奪公權5年，除了已扣案1173萬以外，須追徵犯罪所得1886萬餘元；4名廠商也遭判刑3年至3年6月不等，全案可上訴。