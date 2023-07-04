澎湖議長5大惡行曝！買二手BV包要官員出15萬　安插校護索賄百萬

▲澎湖縣議長劉陳昭玲因為收賄今遭檢方起訴，目前仍遭收押 。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、黃資真／澎湖報導

國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉嫌違反貪污治罪條例遭羈押，檢調經數月密集偵查今(4)日終結，對劉陳昭玲以及另名陳姓機要秘書提起公訴。其中劉陳昭玲為了替5人「喬位置」，接連施壓車船處、教育部、消防局、衛生局局長等人，收賄161萬元，貪污惡行誇張至極。

檢方說明，此案包含5大貪污事實，第1為車船處預算案，劉陳昭玲於2020年11月間，得知車船處希望緊急通過「109年離島綜合建設實施方案-『澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫』」預算，竟指示陳姓秘書，向當時的車船處長賴淨明施壓，要求賴須以15萬元購買BV二手包(市價僅2萬餘元)，才會表態支持該案，賴擔心日後車船處業務遭刁難，只能同意交付15萬元給劉陳昭玲。

第2案為車船處人事案，車船處南海之星售票處之臨時人員即將於110年初離職，曾姓友人遂透過孫姓女子出面請託劉陳昭玲出面關說車船處，讓其高姓養女能順利錄取車船處臨時人員一職。劉陳昭玲明知該單位人力充足，不打算對外招聘臨時人員，劉陳昭玲竟強力施壓要求對外徵選，事後向曾姓友人索賄36萬元。

▲時任衛生局長蕭靜蓉也遭施壓。（圖／資料照）



第3為文光國小校護人事案，澎湖醫院徐姓護理師，因衛福部預計裁撤該職缺，透過管道商請劉陳昭玲關說，讓她調到公立學校擔任校護，劉陳昭向當時的教育處長謝國村施壓後，只能任用徐，劉陳昭玲事後指示秘書向徐要求支付關說校護人事案之對價100萬元。

第4為消防局人事案，澎湖縣政府消防局於106年4月間將辦理派補白沙、西嶼及湖西消防分隊小隊長等職缺之陞遷作業，2名許姓、廖姓消防隊員亟欲調陞小隊長職務，便各自透過管道請託劉陳昭玲協助。劉陳昭玲遂利用議事期間，在議會向時任消防局長葉天恭關說，推薦許、廖派任小隊長職務。葉天恭因恐消防局日後業務推展遭議長刁難，故未拒絕，待許、廖成功派任小隊長一職後，各自交給劉陳昭玲7萬5000元之現金，作為議長出面關說人事案之對價。

第5為衛生局人事案，曾女原擔任縣府社會局婦幼科科長，想調任衛生局工作，於110年農曆過年前知悉衛生局企資科科長一職即將出缺，遂請其父親出面央請劉陳昭玲協助，向胡流宗及衛生局長蕭靜蓉關說。蕭靜蓉擔心未來業務遭刁難，故應允向縣府薦派曾女，曾女於110年3月22日成功調任至衛生局企資科科長，並分次提領湊足10萬元後交給陳姓秘書，再給予劉陳昭玲。

檢方認定劉陳昭玲、陳姓秘書犯職務上行為收受賄賂共6罪，提起公訴，考量劉陳昭玲於本案發動搜索前，指示陳姓秘書將議會監視器畫面刪除之滅證行為，以及勾串涉案人之舉動，雖其在偵查後期已坦承大部分犯行，仍認其犯後態度平平，請求法院量處適當之刑；陳姓機要秘書部分在本案可謂極為核心角色，審酌其遭羈押後較早願意坦承犯行，並供出案情重要關鍵，也未實際獲得金錢利益等，請求予以從輕量刑。

行賄之8人則是犯違背職務行賄罪，考量8人皆坦承犯行，分別諭知向公庫支付5萬元至30萬元不等之金額為緩起訴處分，以勵自新。