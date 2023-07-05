徐巧芯告無良公關公司偽造文書　「難認有虛構謠言」不起訴

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

去年台北市長選舉期間，粉專「無良公關公司」PO出一張照片，暗指國民黨計畫以偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的形式抹黑，對此，徐巧芯等國民黨人委託律師陸續控告貼文的無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等107人。台北地檢署今(5)日偵結，認為難認被告4人有何虛構謠言、故意捏造事實誹謗、意圖使人不當選之主觀犯意，給予粉專2名管理員、謝立聖、杜承哲不起訴處分。

回顧整起事件，「無良公關公司」2022年11月在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

▲徐巧芯控告無良公關偽造文書以及她和蔣萬安等人的簽名印文(右圖)。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

對此，國民黨、李奕華、李德維、洪孟楷、徐巧芯隨即提告無良公關涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》偽造私文書、偽造署押罪及加重誹謗罪等罪，後續又持續追加提告曾轉貼該則PO文的粉專「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」與網友。

不起訴處分書指出，粉專2管理員與謝立聖、杜承哲等4人均不否認有發表或張貼該文案，而「無良公關」管理員指出是有網友傳該訊息給他，且說來源是黨內友人洩出來，所以管理員才會在「無良公關」張貼。

「無良公關公司」管理員指出，他發表文章時「無良公關」的貼文已經在網路上流傳，因為不確定文件真假，才會標記徐巧芯跟蔣萬安澄清，且文章是用問號。

杜承哲表示不認識「無良公關公司」的人，他看到文件比對之前的筆跡覺得相同，因此認為是真的，才會在該篇文章下留言，看到其他人留言後覺得可能有問題就刪除。

謝立聖指出，他轉貼「無良公關公司」的文章，看到文件上面有徐巧芯的簽名，認為和她之前的字跡相同，覺得文件是真的才轉貼文章，該文件不是他製作也跟他無關。

台北地檢署認為，被告等人非具有能辨認文件或簽名真假能力之相關專業人士，在網路上瀏覽、取得該等文件時因簽名與本人相符而誤信該文件為真，非違常情，被告等認為該文件為真，轉貼並且評論為個人意見合理表達，台北地檢署認為難認被告有何虛構謠言、故意捏造事實誹謗、意圖使人不當選之主觀犯意，不起訴處分。