逆子斬下老母頭顱「拒曝動機」！昨停止夜間偵詢　檢將相驗遺體

▲新北市新店區新生街4日下午發生弒母命案。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市新店區新生街一處民宅發生弒母命案！一名59歲連姓男子持2把菜刀將84歲詹姓母親的頭顱砍下，警方獲報到場，將他立即逮捕，但他犯後拒絕回答任何問題，疑似身心狀況不穩定，5日完成筆錄後，警方將依殺害直系血親尊親屬罪嫌，將其移送北檢複訊，並報請檢察官相驗。

新店分局碧潭所4日下午1時55分接獲新生里辦公室報案，報案人稱，按詹家門鈴往屋內看，見到一名男子雙手沾有血跡，且有人倒臥在地不動，警方隨即派員到場。

員警抵達現場後，通知消防隊破門發現，84歲詹姓母親倒臥客廳的三人座沙發前，頭部與頸部有刀傷，已明顯死亡，一旁還有2把菜刀，上面有明顯血跡，而59歲連男則在屋內，警方當場將人逮捕。據悉，連男4日上午曾與母親發生爭吵，下午就傳出憾事。

家屬透露，詹姓母親育有4男1女，連男排行第三，多年前娶越南籍女子為妻，並育有一對兒女，兒女們因工作及就學，長期不住在家中，家中僅有連男與妻子、死者同住。

另外，當地里長透露，連男平時會帶死者外出運動，也會陪死者到山上種菜，還送到市場販售。據了解，連男在餐廳擔任洗碗工，固定每周二休息，其他時間就待在家中陪母親，感情算是不錯，不知為何發生這起憾事。

而連男被逮後拒絕回答任何問題，警方只好聯繫連男大姊到派出所，希望能透過溫情喊話，讓連男鬆口供出案發經過。由於連男精神狀況疑似不穩定，遲遲不交代行凶動機，警方4日晚間只得停止夜間偵詢，5日將繼續釐清詳細案情，並報請檢察官相驗。