新店逆子將母「壓地斬首」！菜刀砍到鈍掉　衝廚房換另一把繼續砍

▲連男疑似是趁著母親用餐，從背後將人推倒，再持菜刀猛砍。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市新店區昨（4）日下午驚傳人倫慘案！一名59歲的連姓男子因不明原因狠心殺害84歲老母親，甚至將媽媽砍到屍首分離。警方獲報趕抵現場，當場將連男逮捕，確切案情仍須釐清。據悉，連男當時持菜刀猛砍老母，力道之猛導致刀刃受損變鈍，不料他竟衝到廚房拿另把菜刀繼續砍，直到媽媽頸部完全斷裂才停手。

新店分局碧潭派出所昨日下午1時55分接獲報案，指轄區某戶民宅有男子雙手染血，另一人則倒臥在地、一動也不動，疑似發生命案。員警獲報趕往現場，並通知消防隊協助破門，剛進屋就驚見84歲的詹姓老婦倒臥客廳，頭部與頸部有刀傷，已明顯失去生命跡象，一旁還有2把菜刀，當場將連姓二兒子逮捕。

▲警方獲報後前往命案現場，發現詹婦已經明顯死亡。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查，連男昨日上午疑因故與媽媽爭吵，一氣之下衝進廚房抄起菜刀，回到客廳後二話不說就把母親推倒在地，接著出手壓住被害人頭部，另隻手持刀朝脖頸猛砍數刀，後來發現菜刀開始鈍化，不顧老母親早已斷氣，逕自返回廚房找出另把菜刀，再回到客廳繼續砍殺死者，直到頸部完全斷裂才停手。

家屬透露，詹婦育有4男1女，平時與二兒子連男及其妻子同住，家中經濟狀況尚可；連男多年前娶越南籍女子為妻，子女因工作及就學長期不在家，平時在餐廳擔任洗碗工，固定每週二休假，通常都待在家中陪媽媽，昨天才帶著詹母一起上山種菜、運動，母子關係還算不錯，不知道為什麼會發生悲劇。

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