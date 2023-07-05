28歲小廚師成「台版柬埔寨」首腦　過往起底超狗血

▲杜承哲年僅28歲已是詐騙集團老大，遭逮落網。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

震驚社會的「台版柬埔寨」詐騙凌虐案，幕後首腦「藍道」杜承哲、收賄派出所所長葉育忻及洩密洗錢律師陳士綱被一網打盡。年僅28歲的杜承哲從廚師變成詐團老大，行徑還十分凶殘，還下令成員「不認真就打，學不會就打，愛的教育是沒有用的，3天沒開單就直接拿鐵鎚敲手指，5天沒開單抓他頭髮去撞牆」，但他竟辯稱這些行為是為了家庭。

本刊調查，杜承哲父母離異，多年前意外認識家境小康、擁有知名大學醫學背景學歷的女友，雙方論及婚嫁，但2人身分地位懸殊，受到女方父母反對，沒想到杜承哲為了迅速致富，竟鋌而走險做起詐騙集團的勾當。

▲台版柬埔寨案共釀出3條人命，引發社會關注。

杜男先從詐團的小角色收簿手做起，第一次被逮後為了求輕判與被害人和解，但因沒錢賠償，又回頭幹起詐騙，二度被逮後又為了賠錢，不斷墜入地獄循環，最終無法自拔。雖然杜嫌一直在賺黑心錢，但他長相清秀的女友堅信浪子回頭，仍和他結婚、生子，孩子今年已1歲多。

▲台版柬埔寨案主嫌、「藍道」杜承哲日前被起訴。

▲台版柬埔寨案檢警共逮捕嫌犯41人。

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