6天謊報火災6次惡整！拔SIM卡打112躲追查　新北警消們怒了

▲▼ 有男子6天內惡意謊報火警6次，令消防員疲於奔命。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市消防局17日起陸續接到6次謊報火警電話，謊報地點都是板橋區文化路一棟社區大樓，消防員疲於奔命，警方追查，這名謊報者拔掉手機SIM卡，用手機112轉110功能報案「是刻意設下斷點」。海山警方表示，謊報者拔掉SIM卡，確實增加查困難度，但警方已協請電信公司鎖定發話基地台，積極展開調查。

據了解，該名男子6月17日晚間11時許，透過手機112功能，轉到警方110報案台，他指稱板橋區文化路二段某社區大樓發生火警，警方接獲後轉報119，大批警、消出動，到場後現場平靜，消防員為求慎重，不斷在該社區搜查，深怕有遺漏，最後確定是謊報事件，沒想到，前後共6次都陸續發生謊報事件。

新北市海山警方表示，分局已與警局勤務指揮中心逐筆確認報案紀錄與發話位置，向電信公司追查身分，考量消防救災屬消防機關業管，優先適用消防法之特別規定，待查明報案人身分後，再行函請消防局裁處。

新北市警局表示，社會秩序維護法規定「故意向該公務員謊報災害者」、第四款規定「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，違反上述條款時，依法可處拘留或一萬二千元罰鍰，另新北市消防局補充，依消防法規定「謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話」，依法可處3000元以上1.5萬元以下罰鍰。