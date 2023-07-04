莫斯科遇襲！俄稱擊落5架無人機　控烏克蘭「恐怖攻擊」瞄準機場

▲ 克里姆林宮5月初遭2架無人機攻擊。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯軍方表示，4日在莫斯科附近擊落5架無人機，指控烏克蘭企圖對機場等民用基礎設施發動「恐怖攻擊」，導致首都伏努科沃國際機場（Vnukovo International Airport）部分航班改道。

根據CNN，俄國國防部4日在Telegram聲明宣布，「基輔政權今天上午企圖以5架無人機對莫斯科與新莫斯科地區的目標實施恐怖攻擊」，其中4架被新莫斯科地區防空系統攔截，第5架則被電子反制手段壓制，墜毀於莫斯科奧金佐沃地區（Odintsovo），未造成人員傷亡。

俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，烏克蘭無人機企圖攻擊包括機場在內的民用基礎設施所在地，「由於澤倫斯基使用西方提供的武器，或用西方資金購買的武器發動這些攻擊，這是國際恐怖主義。」

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，「基於安全考量，伏努科沃機場部分航班暫時改變航線」，但也強調，所有已知的無人機都被防空部隊消滅。俄羅斯航空當局此前則聲稱，6架原定在伏努科沃機場起降的航班因「技術問題」改道，但所有限制已於當地上午8時解除。

烏克蘭很少對近幾月來發生於俄國領土的襲擊發表評論，但多名熟悉美國情報部門的人士6月曾向CNN透露，基輔在俄國境內建立一個特工系統，並提供攻擊用的無人機。