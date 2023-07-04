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10歲童智慧手錶爆炸燒燙傷！品牌起底「要價近5千」　消保官追查

▲▼男童戴在手上的智慧手錶突然爆炸，雙手多處燙傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲男童戴在手上的智慧手錶突然爆炸，雙手多處燙傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市土城區國小5年級的男童，6月30日下午從家中準備前往補習班途中，戴在手腕上手錶突發熱，沒多久就爆炸！男童雙手燒燙傷，醫師診斷恐需要植皮；事件爆發後，引發家長熱議，據悉，該品牌要價3590元至4990元區間，並非廉價商品，新北消保官王治宇表示，近期將即刻展開行政調查，維護消費者權益。

新北市土城一位10歲國小五年級男童，6月30日下午從家裡前往補習班的路上，手上戴的智慧型手錶不知何故突然爆炸自燃，導致其右手前手臂2度、左手指1度燒燙傷，救護人員到達現場後，給予適當急救處置並送往土城醫院診療，醫院評估後續男童傷處恐需進行植皮手術。

事件爆發後，家長群討論度爆炸，據悉，該爆炸手錶款式為市面知名H牌兒童智慧型手錶，官網價格3590元起跳，並非廉價品，並主打「給孩子安心使用環境」，如今發生爆炸事件，看來格外諷刺。

新北市消保官王治宇表示，爆炸原因雖有待釐清，但如果歸咎安全性問題，業者必須主動下架並負起相關損害賠償責任，目前看起來該案有安全性的問題，究竟是使用不當還是產品瑕疵，但仍有待釐清，由於該爆炸的H牌手錶公司設立於新北市，近期將會到該公司展開行政調查，維護消費者權益。

▲▼男童戴在手上的智慧手錶突然爆炸，雙手多處燙傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼男童戴在手上的智慧手錶突然爆炸，雙手多處燙傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

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