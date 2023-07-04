比熊犬逃家玩慘迷路...路旁瑟瑟發抖　警一眼認出「又是你！」

▲比熊犬球球逃家玩慘迷路，警一眼認出，聯繫上主人帶牠回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一隻比熊犬「球球」日前趁著家裡大門沒關緊時，偷溜出去玩，沒想到這一玩就忘了回家的路，在路旁縮成一團瑟瑟發抖。好心路人見狀將牠送往派出所請求協助，警方一看到「球球」，馬上認出牠幾年前也曾走失過，隨即聯繫球球主人接回，和主人重逢時，球球才終於露出大大的笑容。

三民二分局鼎山所警員陳信豪目前擔服值班勤務時，一名45歲陳姓男子抱著一隻白色比熊犬走進派出所，表示在路口停等紅燈時，見這隻比熊犬縮成一團瑟瑟發抖，還不停哀嚎。陳男發現狗狗脖子上有項圈，研判應該是迷路了，因此將牠載往派出所請求警方協助。

員警仔細觀察比熊犬的特徵和項圈後，發現似乎是幾年前曾經協助處理過的走失寵物，隨即翻找先前留下的資料，立即找到36歲林姓狗主人的聯繫方式。

▲球球逃家玩，迷路在路旁瑟瑟發抖，被好心路人帶到派出所求助。（圖／記者賴文萱翻攝）

主人林男一接到警方電話就馬上趕往派出所，他說，寵物「球球」稍早趁著家人沒注意，剛好大門未關緊時，就從家中偷溜出去玩，沒想到這一跑出去，就忘了回家的路。

「球球」一看到主人來接牠回家，一直搖尾巴開心地露出大大的笑容，狗主人非常感謝好心民眾將狗帶到派出所，也十分感激警方能在第一時間認出「球球」，讓他懸著的一顆心能夠放下，並表示之後一定會更加注意狗狗的狀況。

警方表示，毛小孩不像人，沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA檢驗身分，唯一能辨別這隻毛孩屬於誰的方法，就是依據晶片及寵物登記證，當毛小孩走失時，只要掃描體內的晶片，就能馬上得知飼主是誰。