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社會 社會焦點 保障人權

女警如廁被偷拍！　局長被控吃案還爽升官

監視器的畫面顯示，A小姐進入廁所後，陳姓員警立刻尾隨偷拍。（讀者提供）

▲監視器的畫面顯示，A小姐進入廁所後，陳姓員警立刻尾隨偷拍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警界也陷MeToo風暴！嘉義縣警局一名員警2年前在警局廁所及更衣間偷拍女警官，結果當場被逮，他的手機、雲端中更發現其他女警的不雅影像。女警官指控，她向時任嘉義縣警察局長、現任新北市警察局長廖訓誠反應，沒想到廖卻虛應故事，不但未立案偵辦，也沒有召開性平會，甚至讓偷拍的員警火速退休，涉嫌吃案。女警官無法接受，向監察院陳情，監委調查後認定警方怠於處理、違反程序，對被害人造成二次傷害，對警方提出糾正。

手持監察院的調查報告，女警官A小姐聲淚俱下地說：「我是被偷拍、性騷擾的受害者，原以為警察局會成為我的後盾，沒想到竟變成加害者的幫凶，不僅未詳實調查，局長更涉嫌吃案，其他受害人的權益也被刻意忽視！難道為了保住長官的烏紗帽，我們都必須顧全大局嗎？」

新北市警察局長廖訓誠（圖）任職嘉義縣警局期間，遭下屬指控吃案。（翻攝新北市警察局臉書）

▲新北市警察局長廖訓誠（圖）任職嘉義縣警局期間，遭下屬指控吃案。

A小姐指出，她遭到下屬陳姓員警在廁所、更衣室中裝設針孔，及用手機偷拍，時間超過2年。經她揭發後，陳男坦承犯案，且她還從她的手機、電腦硬碟內，找到更多被尾隨、偷拍的女性不雅畫面。她除了向同事求助，也向時任嘉義縣警察局長的廖訓誠報告。

陳姓員警（圖）在嘉義縣警局廁所、更衣間裝針孔偷拍。（讀者提供）

▲陳姓員警（圖）在嘉義縣警局廁所、更衣間裝針孔偷拍。

陳姓員警的手機內存有不少女性同仁的偷拍影像。

▲陳姓員警的手機內存有不少女性同仁的偷拍影像。

不過，原以為一切會照程序處理，沒想到一天半後，廖除了建議A小姐與加害者和解，還在5天內火速讓陳辦妥退休，就連依規定要召開的性平會議也沒下文。更扯的是，當初製作的筆錄，案號也是承辦人員自行撰擬的「臨時編碼」，並未正式立案。

陳姓員警在警局更衣間（圖）裝設針孔，偷拍A小姐等人換衣服的畫面。（讀者提供）

▲陳姓員警在警局更衣間（圖）裝設針孔，偷拍A小姐等人換衣服的畫面。

針對女警官A小姐的指控，新北市警察局長廖訓誠透過公關單位回應，強調並無包庇或吃案，A小姐遭偷拍，身心受創，他深表遺憾，但對於A小姐的不實指控，不排除提出法律告訴，以捍衛名譽。

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