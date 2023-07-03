歷年最大規模！　TAA國際HI-END音響大展8月登場

▲TAA國際HI-END音響大展。（圖／台灣音響發展協會提供）

記者陳俐穎／綜合報導

一年一度亞洲最大的第33屆「TAA國際HI-END音響大展」將自8月10日（四）至8月13日（日）於台北圓山大飯店登場，以歷年最大規模、最多參展品牌之姿，匯聚世界各地知名品牌、創新技術和頂級音響設備，並採「聲．動．音．享」為今年主題，預計將為民眾帶來前所未有的震撼體驗。

第33屆「TAA國際HI-END音響大展」由臺灣音響發展協會主辦，集結高達約500家國際知名品牌進駐，將在台北圓山大飯店連續展出四天，絕對是全台音響迷不容錯過的年度盛事。

本屆展覽展出內容包含HI-END音響和多聲道影音系統、隨身播放器、耳機擴大機、品牌耳機、數位視訊（液晶電視、投影機系列）、卡拉OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY套件、影音軟體及專業雜誌等；戶外花園廣場更特別規劃車用音響專區，邀請IASCA台灣汽車音響競賽協會合作，預計展出10輛以上的汽車音響改裝示範車輛。

「TAA國際HI-END音響大展」特別祭出限時早鳥預購優惠，即日起至7月15日（六）於官網或Facebook粉絲專頁購票連結購買早鳥預售票，即享限時優惠價200元（現場票300元），每次限購10張。