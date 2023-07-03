特斯拉佔位卻不充電！民眾枯等半小時　車主囂張回：那就罰嘛

記者許宥孺／高雄報導

一名男子駕駛特斯拉，並將車子停放在百貨內的超充車位，有民眾出言相勸，請他不能隨意占用車位卻不充電，不過該名男子卻態度輕浮地表示：「那就罰嘛」，引起其他駕駛不滿，認為該名男子很沒公德心。

▲特斯拉車主占用車位不充電，引起其他車主不滿。（圖／翻攝自記者爆料網）

網路上流傳一段影片，一名特斯拉男車主被質問，「這是你們的車嗎？會不會太誇張？」、「沒有充電不能這樣停耶！那是超充」、「占用超充車位是要罰錢的」。沒想到該名男子一臉不在乎，表示：「那就罰嘛」。

其他車主氣炸，直呼：「我們多少車在等？」、「你占用半個小時會開心嗎？」最後怒罵該名男駕駛：「公德心啦！」

▲義享時尚廣場配置特斯拉快充及慢充停車位各3座。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據《停車場法》規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位和充電設施；油車占用電車停車位，最高可罰1200元；不過並未規定電車停妥後就一定要充電。

義享時尚廣場表示，目前商場內配置有特斯拉快充及慢充停車位各3座，提供民眾的充電需求；同時也安排人員不定時巡視，協助指引民眾停放至正確停車位。如發現有民眾誤停的情況，商場也會放置勸導單及進行店內廣播協請車主移置車輛，以盡量確保每一位民眾的停車權益。