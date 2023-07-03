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單身派對喝到掛！化妝師到家驚新娘還在醉　只好「撿屍」幫上妝

化妝師幫睡死的新娘上妝。（圖／翻攝自推特）

▲化妝師幫睡死的新娘上妝。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

女孩們都想成為最美最受矚目的婚禮新娘，越南最近有名新娘或許稱不上最美，但絕對是最受矚目的一位，因為她居然在人生中最重要的日子喝掛，以醉到不醒人事的糗態讓化妝師替她上妝。影片曝光後，笑翻無數網友。

據《docbao》報導，這名化妝師日前分享她「失敗」的工作案例，表示當天按照預定時間，在凌晨2點到新娘家準備化妝2小時，怎知一進門就被告知「新娘昨晚喝太嗨，睡死了。」等團隊進入房間，果真看到新娘與她的姊妹們睡死一片，讓一行人看了哭笑不得。

新娘幾次清醒狂吐。（圖／翻攝自推特）

▲新娘幾次清醒狂吐。（圖／翻攝自推特）

她們幾次想叫醒新娘但都失敗後，只能硬著頭皮幫新娘化妝，因為總不能拿「新娘睡死了，來不及化妝」當作婚禮延後的理由。然而，整個化妝過程依然充滿挑戰，除了燈光難打、新娘有時會亂動外，新娘每次驚醒嘔吐，都會讓好不容易化上的妝花掉。

許多網友看了笑說，「昨晚開單身派對太嗨嗎」、「這新娘以後不能罵老公喝太醉了」。但更多的是批評聲浪，「增加別人的工作負擔」、「沒有人說婚禮前不能喝酒，但要懂得適可而止吧」。

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